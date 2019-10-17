عودة "الكابوريا".. تعرف على أحدث تصفيفات الشعر الرجالي 2019-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

لا تسعى الفتيات فقط للظهور بتصفيفة شعر تناسب ملامحهن وطلتهن، بل بات الرجال هم أيضًا يلفتون الانتباه بقصات مختلفة التي تواكب أحدث الصيحات في عالم التجميل.

يستعرض لك "الخليج 365"، خلال النقاط التالية أبرز قصات الشعر الرجالي العصرية لعام 2019-2020، وفقًا لـ"menshairstylestoday".

- إذا كنت تبحث عن تجربة أحدث اتجاهات الشعر بلمسات عصرية، فعليك بتوزع شعرك على جبينك، وتخف الشعر عند منطقة الجوانب أو تتركه يتدرج، تلك القصة كانت تشتهر قديما بين الناس بـ"الكابوريا"، وبإمكانك أن تصنع خطوط رفيعة بمكنة الحلاقة على أحد الجوانب.

تعتبر تسريحات الشعر المتوسطة والطويلة مفضلة أيضًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى الموسم المقبل.

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- اختيار قصة الشعر المنسدل على الجبين، فهو يعتبر الأمثل لك هذا العام، مع صبغ الجزء العلوي بحيث يكون متناغمًا مع لون البشرة، أو رسم تاتو على المنطقة التي يتدرج فيها الشعر.

- جرب الاعتماد على قصة الشعر المرتفعة بشكل عشوائي، مع السوالف الجانبية الخفيفة.

- من أكثر قصات الشعر رواجًا، هي أن تزيد الشعر في المنطقة العليا وتقليله من الحواف الجانبية مع ترك اللحية الخفيفة بالكامل، تجعل مظهرك أكثر أناقة.

- تناسب تلك القصات أصحاب الوجه البيضاوي والوجه الماسة، الذين يتميز هذا الوجه بأن منطقة الخدين عريضة على عكس باقي أجزاء الوجه الضيقة، بجانب الوجه المستدير فعند زيادة الشعر في المنطقة العليا وتقليله من الحواف الجانبية، مع ترك اللحية الخفيفة بالكامل يعمل ذلك على تحديد الوجه بشكل جذاب، وفقًا لـfashionbeans.