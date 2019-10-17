تبدأ من 460 جنيها.. تعرفي على أسعار الجواكت من أشهر "البرندات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

بدأ الكثيرات من الفتيات رحلة البحث عن الجواكت الشتوية المواكبة للموضة؛ للظهور بشكل أنيق ولتوفير الدفء المطلوب لهن في آن واحد.

وفي هذه الأوقات تستعرض بيوت الأزياء والماركات العالمية، أحدث منتجاتها الشتوية التي قد ترتفع أسعارها وفقا لتصريح سابق ليحيى الزنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، الذي توقع أن ترتفع أسعار الملابس الشتوية بنسبة تصل إلى 10% مع بداية فصل الشتاء المقبل، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، بسبب زيادة تكلفة بعض عناصر الإنتاج.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أسعار وأنواع المعاطف الشتوية "الجواكت" من الماركات العالمية بمصر حسب الموقع الإلكتروني الرسمي لكل واحد منهم:

-Zara

معطف طويل من الصوف يسمى "سنبلة" ذات الطابع الذكوري، بياقة كلاسيكية، وفضفاض، ويتميز بجيوب أمامية بطية وحافة سفلية بفتحة عن إحدى الجوانب، وتراوح سعر من 2.199 إلى 2.499 جنيه.

توفر بأحدث اتجاهات الألوان لعام 2020 مثل؛ البرتقالي الناري Flame Orange و الـ Orange Peel، و درجات البني أو Cinnamon Stick.

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كما وفرت "زارا" جواكت قصيرة منتفخة بغطاء رأس بلغ سعرها 1,999 جنيه والطويل منها بلغ ثمنه 2,199 جنيه، ومعطف بنقشة كاروهات بلغ ثمنها 3,599 جنيه، ومعطف فستان بنقشة المقلم بسعر 3,599 جنيه، ومعطف موديل ترنش مزدوج بحزام بـ3,599 جنيه، بجانب معطف من الفرو الاصطناعي بحزام بلغ ثمنه 1,999.

- lc wakiki

تنوعت بها المعاطف بين القصيرة والجواكت، كما تميزت بألوان درجات الباستيل والألوان المبهجة؛ مثل الأحمر الناري والبيج، بجانب الجواكت الجينز.

تراوح سعر المعاطف من 599 إلى 799 جنيهًا.

-bershka

وفرت بيرشكا هذا الموسم أنواع وأشكال متعددة من المعاطف والجواكت الشتوي، فظهر بقوة الجاكت الجلد القصير التي بلغ ثمنه 1,199 جنيه، والجواكت المنتفخة التي بدأ ثمنها 459 جنيهًا، حتى 1,599 جنيه، بجانب الجواكت الجينز الذي بدأ ثمنها 999 جنيه.

- H&M

وفرت H&M تشكيلة أنيقة بتفاصيل عصرية، تشكلت في الجواكت المنتفخة، بجانب المعاطف الصوفية التي غلب على ألوانها اللون الزيتي والرمادي، وبدأت أسعار تلك المعاطف من 1.252 جنيه.