اصفرار الاظافر... حلول سريعة بين يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - اصفرار الاظافر، اسبابه متنوعة. قد يكون ناتجا عن عدوى فطرية او التهابات أو قد يكون ناتجا عن الاستعمال المفرط للمناكير او استخدام نوعية رديئة من مناكير الاظافر.

ما الحل للتخلص من مشكلة اصفرار الاظافر؟

الحل للتخلص من مشكلة اصفرار الاظافر



إذا ترافق اصفرار الاظافر، سواء أظافر اليدين او الرجلين مع ألم أو نزف او تغيّر في شكل الظفر او سماكته، يجب مراجعة الطبيب فورا، على ان يكون اختصاصياً في الامراض الجلدية. ففي هذه الحالات، يقوم الطبيب بفحصٍ للتأكد من امكان الاصابة بفطريات القدم او اليد ونوعها وبالتالي وصف العقار المناسب.

وفي هذه الحال، يُنصح دوما بتجفيف الاظافر جيدا وتهوئتها، لان الرطوبة تفاقم المشكلة.

كذلك، اذا كانت اظافر القدم هي المصابة، يُنصح بعدم انتعال أحذية ضيقة تضغط على الأظافر.

ينصح ايضا بانتعال جوارب قطنية خالية من النيلون، لكي تمتص الرطوبة الناتجة عن تعرق القدمين.

ينصح بانتعال أحذية نظيفة والتخلص من الاحذية القديمة التي كنتِ تنتعلينها سابقا في حال ثبتت الاصابة بفطريات القدم.

استخدام سبراي مطهّر للاحذية، وعدم مشاركة انتعال الاحذية مع أي شخص آخر.



اما اذا كان اصفرار الاظافر ناتجا عن الاستخدام المفرط لمناكير الاظافر، فننصحك بتبني الخطوات الآتية:

ننصحك بتبني الخطوات الآتية



يمكن مزج زيت شجرة الشاي مع زيت اساسي كزيت اللوز او الخزامى او زيت اكليل الجبل او حتى زيت الزيتون. وتطبيقه على الظفر المصفرّ، مدة لا تقل عن 15 دقيقة.

عدم تطبيق مناكير الاظافر، إذا أمكن.

غسل الاظافر المصفرة بالماء الساخن الممزوج بالبايكينغ صودا.

فرك الاظافر بالليمون الحامض مدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم ترطيب الاظافر بزيت الزيتون.

تطبيق خل التفاح او العنب على الاظافر المصفرة.

تناول الفاكهة او الخضار التي تحتوي على نسبة مركزة من الفيتامين E، منها الافوكادو والسبانخ والفلفل الملون.

تطبيق ماسك يكون مزيجا من بيروكسيد الهيدروجين والماء الساخن.

أخيرا، تذكري دوما اهمية ترك الاظافر من دون أي مناكير أسبوع واحد على الاقل كل أسبوعين.

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