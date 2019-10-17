حب الشباب في البشرة الدهنية... هكذا تتعاملين معه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - البشرة الدهنية غالبا ما تعاني مشكلات عدة، منها اللماعية وحب الشباب على انواعه. فـحب الشباب له أشكال عدّة، منها الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور الملتهبة التي يمكن ان تتشكل على هيئة مجموعات والاكياس المليئة بالقيح (الالتهاب).

طبعا ليس المطلوب غسل البشرة الدهنية عشوائيا، إذ ان غسلها باستمرار يفاقم المشكلة إذ يدفعها الى افراز مزيد من الدهون أو مادة الزهم (Sebum) التي تقفل مسام البشرة، فتزداد بذلك نسبة حب الشباب واللماعية. ما العمل إذا؟



1. ينصح الاطباء المتخصصين بالبشرة بضرورة غسل البشرة الدهنية مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، على ان يتم استخدام سائل خاص بالبشرة الدهنية.



من بين أنواع الغسول الذي يُنصح به هو:



Neutrogena Oil-Free Acne Wash

Neutrogena Oil-Free Acne Wash



2. لا للزيوت: يشدد الاطباء عموما على ضرورة استخدام المنتجات الخالية من الزيوت وتلك التي لا تتسبب باقفال المسام. لذلك ابحثي عن عبارة non-comedogenic و oil-free في المرة المقبلة التي تختارين فيها أي مستحضر عناية بالبشرة او مكياج.

لـ تنظيف البشرة الدهنية، يمكنك اختيار:

Aveeno Clear Complexion Foaming Cleanser

Aveeno Clear Complexion Foaming Cleanser



كما يمكنك اختيار تونر، نقرترح عليك:

AcneFree Witch Hazel Mattifying Toner

AcneFree Witch Hazel Mattifying Toner



3. ترطيب البشرة الدهنية: يقترح الاطباء اختيار منتجات تساعد في السيطرة على افرازات الغدد الدهنية، كتلك التي تحتوي على الريتينول وحمض الساليسيليك والكبريت. بمعنى آخر، اختاري تركيبات السيروم والجيل واللوشن بدلا من الكريم السميك، إذ ان هذا الاخير يفاقم المشكلة.

نقترح عليكِ:

Cetaphil Pro Oil Absorbing Moisturizer

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Cetaphil Pro Oil Absorbing Moisturizer



4. تقشير البشرة: طبعا البشرة الدهنية تحتاج الى التقشير إنما وفق ما تمليه حالتها. بمعنى آخر، ممنوع الضغط عليها بقسوة، بل الاكتفاء بحركات دائرية لطيفة. كما يمكن تشيرها مرة الى مرتين في الاسبوع حدا أقصى. يُنصح ايضا بماسك الطين الذي يمتص الافرازات الزائدة.

نقترح عليك:

Glytone Acne Treatment Mask

Glytone Acne Treatment Mask



أو

Clinique Acne Solutions Oil-Control Cleansing Mask

Clinique Acne Solutions Oil-Control Cleansing Mask





5. كريم الوقاية من الشمس: تحتاج البشرة الدهنية ايضا الى كريم وقاية من الشمس، إذ ليس صحيحا انها لن تتعرض للتجاعيد والخطوط كسواها من انواع البشرة. Olay Sun spf 35 + Shine Control

Olay Sun spf 35 + Shine Control

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