أفضل كريمات ترطيب الوجه والعينين للشابة العشرينية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - إذا كنتِ قد بلغت سن العشرين أو في منتصف العشرينات او ختامها، عليكِ ان تحرصي على ترطيب بشرتك بالعمق. فما من وقت مبكر للبدء بترطيب بشرة الوجه، إذ ان العناية بالبشرة وترطيبها بشكل مستمر ومنتظم، يُعتبَر أساسياً للحفاظ عليها ولتأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

إليك أفضل كريمات ترطيب البشرة سواء بشرة الوجه او بشرة العينين في سن العشرين:



معلوم ان البشرة حول العينين رقيقة جدا وناعمة، وبالتالي فإنها حساسة وتحتاج الى كريم خاص بها. فمنطقة العينين معرضة اكثر من سواها للتجعد والخطوط وجعلك تبدين أكبر سناً.

لذلك، ننصحك باختيار جيل إذا كنت في بداية سن العشرين:

DECLÉOR Hydra Floral Everfresh Hydrating Wide-Open Eye Gel

DECLÉOR Hydra Floral Everfresh Hydrating Wide-Open Eye Gel



اما اذا كنت في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات، فننصحك باختيار تركيبة الكريم، اختاري كريم للنهار وآخر لليل. وفي هذا الاطار، نقترح عليكِ:

La Roche-Posay Hydraphase Intense Eyes

La Roche-Posay Hydraphase Intense Eyes



وفي ما يخص الوجه، ننصحك باستخدام كريم، يتمتع بتركيبة رقيقة، ويعمل على ترطيب بشرة الوجه بالعمق، لكي تحافظي على نعومتها واشراقها. اختاري تركيبة غنية بالماء، فيما تعمل على امتصاص الافرازات الدهنية الزائدة.

لذلك، نقترح عليكِ:

Avène Hydrance Light Hydrating Emulsion

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Avène Hydrance Light Hydrating Emulsion



أما اذا كنتِ في ختام العشرينات أو في الجزء الاول من الثلاثينات، فننصحك بتركيبة مضادة للشيخوخة وللأشعة ما فوق البنفسجية التي تفاقم التجاعيد. لذلك، على كريم الترطيب اليومي في هذه الحال ان يحتوي على SPF حتى في الايام الغائمة.

وفي هذا الاطار، نقترح عليكِ استخدام

La Roche-Posay Anthelios XL Ultra Light Fluid SPF 50

La Roche-Posay Anthelios XL Ultra Light Fluid SPF 50

في الليل، للشابات في بداية العشرينات، انتن لا تحتجن الى كريم معيّن لليل. يمكنكنّ بالتالي الاكتفاء باستخدام كريم النهار نفسه، شرط الا يحتوي على تركيبة مضادة للاشعة ما فوق البنفسجية. أما للشابات في ختام العشرينات وبداية الثلاثينيات، فبما ان كريم الترطيب الخاص بالنهار يحتوي على تركيبة مضادة للاشعة ما فوق البنفسجية، عليكنَّ اختيار كريم خاص بالليل، يتمتع بتركيبة مغذية وطبيعية.

وفي هذا الاطار، ننصحكنّ باختيار:

Neal's Yard Remedies Vitamin E and Avocado Night Cream 50g

Neal's Yard Remedies Vitamin E and Avocado Night Cream 50g

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