كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - تلاقي قصات الشعر القصير رواجاً كبيراً بين النساء، نظراً الى جرأتها وتميزها. في المقابل، هناك العديد من خيارات تسريحات شعر قصير تجعلك تفيضين أنوثة وتمنحك إطلالة عصرية شبابية.

فإذا كنت على موعد مع إحدى المناسبات، سنقدم لك في ما يلي، تسريحات شعر قصير للمناسبات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل



تعد تسريحة الشعر المبلل إحدى أبرز صيحات تسريحات الشعر، التي كانت رائجة في المواسم السابقة ولا تزال تلاقي انتشاراً كبيراً بين النساء، كونها تناسب أي امرأة بغض النظر عن طول شعرها، وهي ملائمة جداً للمناسبات. بالتالي، إن كنت تمتلكين شعراً قصيراً، فإن تسريحة الشعر المبلل هي خيار مثالي لك للمناسبات.



تسريحة الريترو

تسريحة الريترو



لا شك أن تسريحة الريترو هي من أجمل وأفخم التسريحات، لذلك هي من أفضل خيارات تسريحات الشعر للمناسبات. فإذا كنت تعتمدين قصة البيكسي القصيرة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الريترو، وهي ترتكز في شكل الأساسي على الغرة الجانبية الريترو.



تسرحة الكعكة نصف المرفوعة

تسرحة الكعكة نصف المرفوعة



هذه التسريحة مثالية جداً لذوات الشعر القصير الذي يصل الى حدود الكتفين، وهي تسريحة عصرية جداً وشبابية وتلائم مختلف المناسبات. إضافة الى ذلك، تناسب تسريحة الكعكة نصف المرفوعة كثيراً ذوات الشعر الخفيف، كونها تجعل شعرهن يبدو أكثر حجماً وكثافة.

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تسريحة الشعر المموج

تسريحة الشعر المموج



إنها تسريحة رومانسية جداً ومفعمة بالأنوثة وملائمة للمناسبات والسهرات. فهي تجمع النعومة والرقي في الوقت نفسه. فإذا كنت تعتمدين قصة الكاريه مع نهايات الشعر غير المتساوية، بإمكانك اختيار تسريحة الشعر المموج مع الغرة الجانبية المنسدلة، فهي ستمنحك مظهراً أنثوياً مثالياً.



تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة المموجة

تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة المموجة



إذا كنت من محبات تسريحة الكعكة، التي تعد خياراً مثالياً للسهرات، بإمكانك اعتمادها حى لو كان شعرك قصيراً. ولإضفاء الجمال والأنوثة على هذه التسريحة، اعتمدي معها الغرة المموجة والمنسدلة على جانب واحد من الوجه.



تسريحة الشعر الناعم المنسدل

تسريحة الشعر الناعم المنسدل



إنها تسريحة في منتهى الجمال والنعومة، وهي ملائمة جداً للنساء اللواتي يملن الى تسريحات الشعر الناعمة خلال المناسبات. وهي ترتكز على الشعر المستقيم مع الأطراف الواقفة قليلاً، وعلى سحب الغرة الجانبية وراء الأذنين.

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