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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - فصل الخريف مازال في بداياته، وحتى نحافظ على أناقتنا خلال هذا الموسم المتقلب، علينا أن نختار اطلالاتنا بعناية من ناحية الموديلات والقصات والألوان، وغيرها، وعلينا دائمًا الموازنة بين التنسيقات ذات الطابع الشبابي العصري، وبين الأسلب الأنثوي الناعم، ولهذا أفضل طريقة أن نستوحي بعض الأفكار من الفاشينيستا والإنفلونسرز، واليوم اخترنا أزياءً خريفية ناعمة على طريقة روان بن حسين، وإليكِ بعض الأمثلة.
تنسيق كاجوال في البليزر والجينز اعتمدته روان
البليزر يُعتبر من القطع المفضلة في فصل الخريف، حيث إنه يحمي من لسعات البرد، كما أنه يوحي بالكثير من الأناقة، وقد شاهدنا روان بن حسين في أحد المشاوير الصباحية، وقد اعتمدت تنسيقًا أنيقًا وعمليًّا اختارت فيه بنطلون جينز أزرق، نسقت معه توب بيضاء بياقة عالية، وجاكيت بليزر مقلم باللون البيج، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل أبيض وشنطة يد باللون العسلي من هرمس Hermes.
فستان خريفي ناعم اعتمدته روان بن حسين
اطلالة خريفية أنيقة اعتمدتها روان بن حسين مؤخرًا، وكانت عبارة عن فستان ميدي باللون الرمادي من ريد فالنتينو Redvalentino، وجميعنا نعلم أنّ الرمادي من أجمل الدرجات في فصل الخريف، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأخضر، وشنطة يد باللون الفضي المعدني من بولغاري Bulgari.
اطلالة شبابية اعتمدتها روان
اختارت روان تنسيقًا شبابيًّا مواكبًا للموضة، وكان عبارة عن فستان قصير من الصوف المحاك باللون الأبيض السكري، زينت خصره لتُبرز نحافة تلك المنطقة، بحزام عريض باللون الأسود، وأكملت الاطلالة بجزمة عالية وصل طولها أعلى حدّ الركبة باللون الأحمر العنابي.
أزياء خريفية ناعمة على طريقة روان بن حسين شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار، لتتألقي في مختلف مناسبات هذا الموسم بأسلوب يجمع بين الأناقة والعصرية.
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