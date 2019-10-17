هاجر أحمد: أعشق هذه الألوان في أزيائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - هي وصيفة أولى لـ"ميس إيكو إيجيبت إنترناشونال"، ثم ملكة لجمال الكوكب في"ميس إيكو بلانيت"، كذلك تُوّجت بمنصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة، إلى أن فازت بلقب "ميس كونجنالتي". الملكة هاجر أحمد، تأخذ فرصتها لتجاور النجم محمد إمام في "هوجان" بأولى بطولاتها الرمضانية، بعد "كارمن" لريهام حجاج. "الخليج 365.نت" تطلعكِ على ستايلها الخاص في الموضة والأزياء من خلال الحوار الآتي:

هاجر أحمد



*ما هي القطع التي اشتريتِها في آخر جولة تسوق؟

- عندما كنت في فرنسا اشتريت كل أزيائي وفساتيني وملابسي التي أظهر بها في مسلسل «هوجان».



*ماذا تفعلين بأزيائكِ القديمة؟

-إما أن أتبرّع بها للجمعيات الخيرية، أو تتولى والدتي أمر توزيعها.



*أبرز محتويات حقيبة يدكِ؟

-زجاجة عطر، والمحفظة، وبطاقة الهوية والفيزا كارد، ومصحف صغير.



*مواصفات لحقيبة اليد المفضلة؟

-أن يكون لونها متناسقًا مع الفستان.

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*أيّهما تفضلين الكعب العالي أم المسطح؟

-الكعب العالي في المناسبات والسهرات، أمّا المسطح ففي زياراتي القريبة أو سفر خارج مصر، كما أستعين بالحذاء الرياضي كثيرًا في ملابس الكاجوال الشبابية.

هاجر أحمد



*ألوانكِ المفضلة في الأزياء؟

-الأبيض والأسود، والأحمر والأخضر والزيتي.



*فكرة أساسية لبرنامج خاص بالأزياء من تقديمِك.

-إعادة استخدام الملابس القديمة من جديد.



*نجمة تعجبكِ اطلالتها؟

-نجوى كرم، وسميرة سعيد، ويسرا.

القاهرةـ علاء شلقامي

تصويرـمحمود عبد السلام

ستايلست سعيد رمزي

ماكييرـ بسام عشوب

كوافيرـ جو أشقرـ ملابسس str8

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