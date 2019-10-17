أزياء مطبعة بنقوشات الحيوانات على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - هيمنت طبعات الحيوانات على منصات العروض واطلالات ستريت ستايل وبرزت ضمن صيحات موضة 2019، حيث تفننت الفاشينيستا في تنسيقها بطرق أنيقة ستلهمك للوك مميز في موسم الخريف.





فساتين مطبعة بنقوشات الحيوانات

فستان بطبعة النمر مع جاكيت جينز



رزت هذا الموسم صيحة الفساتين متوسطة الطول تحديدًا منخفضة الخصر، جربي تنسيق موديل مطبع بنقشة النمر مع جاكيت جلد أسود قصير لإطلالة خريفية مميزة أكمليها في النهار بحذاء رياضي مريح وفي المساء أنتعلي حذاء Pointy أسود بكعب رفيع.





تنسيقات للبناطيل المطبعة بنقوشات الحيوانات

بنطال واسع بطبعة الأفعى نع توب منقط



أحببنا موضة البناطيل الواسعة المطبعة بنقوشات الحيوانات التي أجتاحت الشوارع خلال أسابيع الموضة العالمية، ما يعني أن هذه الصيحة الجريئة ستكون الأبرز هذا الخريف، تجرئي ونسقيها مع توب مطبع بنقاط البولكا لإطلالة غير تقليدية أو مع سويت شيرت أسود واسع لتضفي على اللوك لمسة كلاسيكية أنيقة وشابية.







طرق تنسيق التنانير المطبعة



تصدرت موضة التنانير بطبعات جلد النمر إتجاهات موضة خريف 2019، نسقيها مع توب أسود وجاكيت جلد وزيني الخصر بحزام غوتشي الأسود لإطلالة مميزة وتممي أناقتك بإنتعال بوط أسود يغطي بطول الكاحل، كما يمكنك تنسيق التنانير الطويلة مع كنزة صوف سوداء بأكمام منفوخة لتكوني على الموضة.





جاكيتات بنقشة النمر موضة الموسم

بليزر بنقشة النمر مع الجينز



جربي تنسيق البليزر المزين بطبعة النمر مع قميص أبيض وبنطال جينز فاتح اللون لإطلالة نهارية فريدة وفي حال كنتِ محجبة ننصحك بإعتمار طرحة سوداء، كما يمكنك تنسيق كارديغان طويل مطبع مع إطلالة سوداء بالكامل.

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