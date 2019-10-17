- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - اكسسوارات الترند لشتاء 2020 هي خليط بين موضة خريف 2019 وربيع 2020، وهذا ما لاحظناه خلال متابعتنا لمنصات عروض أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، إذ أنّ بعض الاكسسوارات يمكن أن تعيش في خزائننا لمواسم مقبلة، لذا علينا أن نكون أذكياء في إختيارها.
الحقائب ظهرت بستايل غريب مستوحى من الطبيعة كالدلو، والقش، وطبعات الزهور. والأحذية مريحة يطغى على معظمها الطابع الكلاسيكي، والنظارات برسمات فراشات لتضيف إليها الحباة. الحزام السلسلة ترند أيضاً وكذلك الأقراط الطويلة.
انتقي من بين الموسمين هذه الاكسسوارات :
النظارات الشمسية
كانت النظارات الشمسية بكل الأحجام كبيرة وصغيرة ورياضية ومربعة على مدار العامين الماضيين.
الآن تصاميم النظارات بظلال خيالية من كل الألوان. أجمل التصاميم رأيناها من جورجيو أرماني وآنا سوي، و كلير وايت كيلرو جيفنشي ومايكل كورس.
الحقائب
الحقائب لربيع وصيف 2020 غريبة ومستوحاة من الطبيعة. حقائب مارني على سبيل المثال عبارة عن دلو لري الزهور، وحقائب ميسوني عبارة عن زهور من الحديقة، وحقائب لوي كلاسيكية. بمجملها، التصاميم هذا الموسم أصغر من حقائب الكتف الضخمة التي ظهرت الموسم الماضي.
أغطية الرأس
عادت تصاميم الراحلة لولو دي لا فاليز هذا الموسم، حيث ألهمت المصممين من أنتوني فاكاريلو إلى أنجيلا ميسوني.... أوشحة حريرغطّت رؤوس عارضات الأزياء بتصاميم ستايل وجديدة في بحر من القبعات فوق الرأس والحجاب. ويتوقع أن تتميّز ماركة بابوشكا على البقية وتكون الأكثر رواجاً.
اكسوارات ذهبية
الطابع "البورجوازي" الذي قدّمه المصمم هادي سليمان من دار سيلين يعود من جديد في موسم 2020.
زر الوردة
زر الوردة ترند في موسم ربيع وصيف 2020 على القبعات، والجاكيت، والخصر، والقبّة، وظهرت في مجموعات متنوّعة مثل سيمون روشا ، فالنتينو، وديور.
الحلق الطويل
الأقراط الطويلة ترند لشتاء 2020 خاصة الأقراط المصنوعة من الخيوط اللامعة أوالمعدن . الأقراط الطويلة المتدلية مناسبة تماماّ لملابس السهرة.
طوق الشعر
طوق الشعر موضة هذا الموسم خاصة الطوق المعدني. يمنك اعتماد هذا الاكسسوار خلال المناسبات والسفر وحتى خلال السهر.
كانت هذه تفاصيل خبر اكسسوارات ترند لشتاء 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.