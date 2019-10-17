اكسسوارات ترند لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - اكسسوارات الترند لشتاء 2020 هي خليط بين موضة خريف 2019 وربيع 2020، وهذا ما لاحظناه خلال متابعتنا لمنصات عروض أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، إذ أنّ بعض الاكسسوارات يمكن أن تعيش في خزائننا لمواسم مقبلة، لذا علينا أن نكون أذكياء في إختيارها.

الحقائب ظهرت بستايل غريب مستوحى من الطبيعة كالدلو، والقش، وطبعات الزهور. والأحذية مريحة يطغى على معظمها الطابع الكلاسيكي، والنظارات برسمات فراشات لتضيف إليها الحباة. الحزام السلسلة ترند أيضاً وكذلك الأقراط الطويلة.

انتقي من بين الموسمين هذه الاكسسوارات :



النظارات الشمسية

نظارات بتصاميم ورسمات

كانت النظارات الشمسية بكل الأحجام كبيرة وصغيرة ورياضية ومربعة على مدار العامين الماضيين.



الآن تصاميم النظارات بظلال خيالية من كل الألوان. أجمل التصاميم رأيناها من جورجيو أرماني وآنا سوي، و كلير وايت كيلرو جيفنشي ومايكل كورس.

الحقائب

حقائب على شكل الدلو



الحقائب لربيع وصيف 2020 غريبة ومستوحاة من الطبيعة. حقائب مارني على سبيل المثال عبارة عن دلو لري الزهور، وحقائب ميسوني عبارة عن زهور من الحديقة، وحقائب لوي كلاسيكية. بمجملها، التصاميم هذا الموسم أصغر من حقائب الكتف الضخمة التي ظهرت الموسم الماضي.

أغطية الرأس

عادت تصاميم الراحلة لولو دي لا فاليز هذا الموسم، حيث ألهمت المصممين من أنتوني فاكاريلو إلى أنجيلا ميسوني.... أوشحة حريرغطّت رؤوس عارضات الأزياء بتصاميم ستايل وجديدة في بحر من القبعات فوق الرأس والحجاب. ويتوقع أن تتميّز ماركة بابوشكا على البقية وتكون الأكثر رواجاً.

Advertisements

اكسوارات ذهبية

الاكسسورات الذهبية ترند هذا الموسم

الطابع "البورجوازي" الذي قدّمه المصمم هادي سليمان من دار سيلين يعود من جديد في موسم 2020.

زر الوردة

الوردة تعود في تصاميم 2020

زر الوردة ترند في موسم ربيع وصيف 2020 على القبعات، والجاكيت، والخصر، والقبّة، وظهرت في مجموعات متنوّعة مثل سيمون روشا ، فالنتينو، وديور.

الحلق الطويل

الحلق الطويل

الأقراط الطويلة ترند لشتاء 2020 خاصة الأقراط المصنوعة من الخيوط اللامعة أوالمعدن . الأقراط الطويلة المتدلية مناسبة تماماّ لملابس السهرة.

طوق الشعر

طوق الشعر موضة هذا الموسم خاصة الطوق المعدني. يمنك اعتماد هذا الاكسسوار خلال المناسبات والسفر وحتى خلال السهر.