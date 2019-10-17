كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - ارتداء العبايه في المناسبات السواريه، خيار أنيق وفخم، بخاصة مع وجود تصميمات عبايات مطرزة ولامعة تزيدكِ جمالًا وتميزًا، كما أنّ موضة العبايات بالأساس، ارتبطت بهذا الستايل المترف الذي تعشقه الصبايا بعالمنا العربي كثيرًا.



وبين الموديلات الأنيقة للعبايات الشيفون والساتان، والتطريزات اللامعة والقصّات المختلفة، إليكِ تصميمات عبايات سواريه فخمة لمناسباتكِ المسائية.





عبايه سوداء ناعمة من التول والشيفون الحريري

عبايه سوداء ناعمة من التول والشيفون الحريري





بلمسة ناعمة للصبيّة صاحبة الذوق الهادىء والبسيط، يمكنكِ التألق في سهرتكِ بهذا الموديل من Labeel Abaya، مع التطريزات البسيطة على الجزء السفلي من أطراف العبايه، للمسة فخمة ناعمة لمناسبتِك.

وهذا الموديل يمكنكِ معه ارتداء الأحذية المخملية، أو بألوان فاقعة لا سيما الأخضر العشبي، مع كلتش بالألوان نفسه، وحجاب أسود متناغم أكثر مع العبايه.





عبايات أنيقة واسعة مع تطريزات لامعة على الأكمام

عبايات أنيقة واسعة مع تطريزات لامعة على الأكمام





هذا التصميم يناسب أكثر المراة الأربعينية والتي لا تحب اعتماد الكثير من التطريزات بالعبايه، وتميل أكثر إلى الستايل الرسمي لعبايات السهرة في المناسبات، كهذا الموديل من Rawanii Abaya.

ويمكنكِ مع هذا الموديل اختيار حجاب أبيض شيفون، وكلتش باللون الكريمي، مع حذاء أسود كلاسيكي، حتى تحافظي على اللوك الأنيق.

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عبايه مع تطريزات الغليتر اللامعة

عبايه مع تطريزات الغليتر اللامعة



إن كنتِ تفكرين بالتصميمات اللامعة واللافتة للأنظار، فإليكِ هذا التصميم من Carnelian Design باللون الكحلي، لتصميم مكسّر، مع أكمام واسعة مكشوفة قليلًا، وحزام الخصر، وتطريزات الغليتر على أطراف العباي’ من الأمام وعند الأكمام، للمسة شبابية وعصرية.





عبايات كشكش مطرزة

عبايات كشكش مطرزة





من التصميمات العصرية التي يمكنكِ اعتمادها بالمناسبات المسائية، هي موديلات العبايات الكشكش، مثل هذا الموديل من Carnelian Design للعبايه الشيفون الشفاف، مع الكشكشة للجزء السفلي، وعلى الأكمام، وتطريزات الورود البارزة، لاطلالة أنثوية ناعمة مناسبة لكل الصبايا، نسقي معها شنطة ميني ميتالك نحاسي، وحذاء وحجاب باللون الأسود.