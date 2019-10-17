شاهدي إطلالات نجمات هوليوود الفاخرة باللون الأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - اللون الأسود معروف برونقه وأناقته، ولا سيما في المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء ومؤخرًا شاهدنا عددًا كبيرًا من نجمات هوليوود، وقد تألقن في اطلالات ساحرة باللون الأسود، إن كان في فساتين السهرة أو في التصميمات الرسمية، وقد جمعنا بالصور بعض أجمل هذه الاطلالات لتستوحي منها لمناسباتكِ الخاصة القادمة، في حال كنتِ من عشاق هذا اللون.



ناتالي بورتمان في فستان فاخر باللون الأسود

نتالي بورتمان متألقة في فستان باللون الأسود من ديور





تألقت ناتالي بورتمان Natalie Portman مؤخرًا في اطلالة ساحرة باللون الأسود، ذكرتنا بنجمات الخمسينيات، وكانت عبارة عن فستان اختارته من ديور Dior من دون أكمام، مع قصة الكورسيه من الأعلى، وتنورته منفوشة وصل طولها حدّ الأرض، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ، وأقراطًا ماسية لافتة.







جنيفر أنيستون أنيقة في فستان ميدي أسود

اطلالة أنيقة في فستان ميدي أسود اعتمدتها جينيفر أنيستون





اعتمدت جنيفر أنيستون Jennifer Aniston اطلالة أنيقة باللون الأسود جمعت بين الأسلوب الأنثوي والأسلوب العصري الشبابي، حيث اختارت فستان ميدي مقلمًا من دون أكمام، زينت خصره بحزام من الجلد، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ ومجوهرات ناعمة باللون الذهبي.





بريانكا شوبرا في فستان أسود براق

بريانكا شوبرا في فستان أسود براق





بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اعتمدت اللون الأسود بأسلوب عصري أنيق، حيث اختارت فستانًا مصنوعًا من قماش براق له فتحة على الساق، وطوله وصل حدّ الكاحل، وقد نسقت من فوقه بليزر ناعمًا، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ وأقراطًا ماسية ناعمة.



شاهدي اطلالات نجمات هوليوود باللون الأسود الفاخر والأنيق، واستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي في مناسباتكِ القادمة بأسلوب راقٍ في هذا اللوك الكلاسيكي والعصري.