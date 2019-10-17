إليكِ أجمل الأحذية لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - بعدما تسارعت العديد من السيدات إلى اختيار الأحذية الخريفية التي تليق بأجواء هذا الموسم سواء بتصاميمها أو بألونها، تسارعت أيضاً الدور العالمية لتقديم أجمل الأحذية الشتوية، خاصة وأن الشتاء أصبح على الأبواب ومن الضروري اختيار ما يناسبه خاصة بما يتعلق بالأحذية.

وقد جرت العادة أن تهمل السيدات الأحذية التي تنسقها مع إطلالاتها، فنراهن جميعاً يتراكضن لشراء الملابس متناسين أهمية تبديل الأحذية بين كل فصل وآخر، أو كل موسم وآخر بحيث يواكبن آخر صيحات الموضة للموسم المقبل.

وعلى هذا الأساس قمنا بجمع بعض الأحذية التي لفتت أنظارنا لشتاء 2020 لتختاري منها ما يليق بأسلوبك في الإطلالات.

حذاء أنيق باللون البني من Valentino

الأحذية ذات الكعب العريض



اذا كنت قد مررت بجانب أحد محلات الأحذية وتجاهلت تلك ذات الكعب العريض فعليك مراجعة قرارك. لأن الأحذية ذت الكعب العريض ستكون نجمة شتاء 2020، خاصة تلك التي جاءت بألوان قاتمة مثل الحذاء من SAINT LAURENT الذي جاء باللون الأسود وبتصميم نصف جزمة، كما أبهرتنا Balenciaga بحذاء غريب من جميع المعاير، خاصة وأنه جاء باللون الأبيض الناصع الذي عادة ما يغيب عن أحذية الشتاء، بالإضافة إلى الكعب العريض ذو التصميم الغريب وغير المألوف.

أما Miu Miu فكعادتها قدمت حذاء مميزاً بتصميم تقليدي وكلاسيكي، جاء باللون الأسود وتميز بالرباط الأمامي الذي يشبه رباط الأحذية الرياضية.

حذاء باللون الأبيض وبتصميم غريب من Balenciaga



الأحذية البسيطة والعملية



بالطبع لا يمكن الاعتماد بشكل دائم على الأحذية ذات الكعب العالي أو المتوسط، فهي تتعب الجسم أثناء العمل أو في خروجات الجامعة، ولهذا السبب ركزت بعض الدور العالمية على تقديم أحذية عملية بسيطة تناسب إطلالات كل يوم، فاختارت Fendi حذاء باللون الأسود بتصميم نص جزمة، تميز بشعار Fendi باللون البني في قسمه العلوي.

نرشح هذا الحذاء لطالبات الجامعة فهو مناسب لإطلالاتهن كثيراً.

حذاء بتصميم نص جزمة من Fendi



أما Chloé فقد اختارت أن تقدم حذاء رياضي يتناسب بتصميمه وقماشه وألوانه أجواء الشتاء الباردة، فقد جاء من قماشي الجلد والمخمل، وبتدرجات ألوان البني والبيج.

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