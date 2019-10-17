أزياء للمحجبات على طريقة هيفاء بسيسو

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 أكتوبر 2019 04:49 مساءً - هيفاء بسيسو، يوتيوبر مهتمة بالسفر، نشرت العديد من الفيديوهات المميزة المتنوعة التي حصدت مئات الآلاف، وقد تصل إلى مليوني مشاهدة، إضافةً إلى كونها مقدمة برامج متنوعة على التلفاز، كان آخرها "يلا بنات"، الذي بدأت أولى حلقاته مؤخرًا على قناة mbc، كما أنها مغنية راب فلسطينية تمتلك قرابة نصف مليون متابع على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، تميزت بتنسيق العديد من الأزياء التي تناسب المحجبات، جمعنا لكِ اليوم أبرزها.

موديلات ملابس محجبات شتوية من الانستقرام

تميزت بتنورة وحجاب مزينين بنقوش مختلفة باللونين الأسود والأحمر، أكملتهما ببلوزة سوداء وعدة إكسسوارات ذهبية، ونسقت فستانًا واسعًا أزرق مع حجاب وحذاء باللون البيج، وتألقت ببنطال واسع وجاكيت باللون السكري مع حجاب أبيض طويل، وارتدت قبعة من القش مع فستان زهري واسع مزين بزهور حمراء، وظهرت بفستان طويل أبيض زينته بمعطف شفاف باللون البني، وتجملت بفستان أحمر بأزرار ضخمة، وأطلت بفستان زهري بطبقات مع وشاح زهري شفاف، وتزينت بفستان أصفر طويل بأكمام طويلة مزين بفيونكة ضخمة في الخصر وقماش مميز ومفرغ.

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تنسيق البدلات الرسمية مع الحجاب من وحي الفاشينيستا

كما اختارت بنطالاً وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل أخضر شفاف، ونسقت فستانًا زهريًّا واسعًا مزينًا بالذهبي، وارتدت تنورة واسعة زهرية مع حجاب زهري وجاكيت أسود مزين بحزام بني، وتألقت بتنورة واسعة ذهبية مع جاكيت أسود رسمي بحزام أسود، وظهرت ببنطال أبيض ومعطف صوفي مع حجاب ملون بالزهري، وأطلت بفستان أسود واسع مع معطف فضي مميز، وتجملت بجمبسوت زهري بوشاح أزرق وحجاب أزرق، وتزينت بجمبسوت بنفسجي مزين بالزهري وبحجاب زهري.