"القومي للمرأة" يشارك في ندوة "استراتيجية التنمية المستدامة 2030"

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومي للمرأة في الندوة التي نظمها معهد الهندسة الزراعية حول دور المرأة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحضور الدكتور محمد الخولي عميد المعهد، ووكلاء المعهد وعدد كبير من أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد.
واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي استراتيجية تمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام المرأة 2017، وتتضمن عدة محاور منها التمكين الاقتصادي الاجتماعي، السياسي وتولى المناصب القيادية، ومحور الحماية الاجتماعية المعنى بحماية المرأة من كل أشكال العنف ضدها، وخاصة ظاهرة التحرش والحرمان من الميراث وختان الإناث وزواج القاصرات حيث تنتشر هذه الظواهر بصورة أكبر في المناطق الريفية.
بالإضافة إلى أن هناك عددا من التشريعات التي تعمل على تغليظ العقوبة لمرتكبي هذه الأفعال، كما أشارت إلى العديد من الحملات التي نفذها المجلس القومي للمرأة، مثل حملة "لأني رجل"، "طرق الأبواب"، وبرنامج "معا لنبقى".
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