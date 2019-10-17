منى إش إش تثير الجدل مجددا حول علاقتها بماجد المصري: انسوا الجواز والطلاق

بعد فترة من الصمت، عادت منى إش إش، زوجة الفنان ماجد المصري السابقة لتنشر صور لهما من جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتثير الجدل من جديد.

نشرت منى إش إش، صورة لها رفقة ماجد المصري، وهما ممسكان بالمايك ويغنيان، وكتبت في تعليقها على الصورة، "الفترة دي هنزل صور للدويتو الغنائي ماجد ومنى، انسوا بقى حوار الجواز والطلاق، خلونا كزملاء في الفن بس، زي أي حد اشتغل مع منى إش إش ماجد المصري".

Advertisements

الصورة التي شاركتها منى إش إش، مع جمهورها لاقت انتقادات وأثارت الجدل من جديد، حيث قالت إحدى المتابعات في تعليقها على الصورة: "إزي هو مش بينزل صور علشان يفتكر أنتي بتنزلي ليه نزلي عن حياتك الجاية مش اللي فاتيت"، وقال آخر "طب خليكي في أعمالك الجديدة أحسن بصي لقدام".

منى إش إش ترد على التعليقات

هذه المرة قررت "منى"، الرد على الانتقادات الموجهة إليها عبر إنستجرام، ولم تكتفي بالصور التي تنشرها، فجاء في ردها على المتابعين الذين انتقدوها: "من فات قديمة تاه وأنا بتشرف بكل مراحل عمري"، وقال أحد المتابعين: "هو ممكن ميكونش حابب الصور دي أنتي متصالحة مع نفسك زيادة عن اللزوم"، وقالت إش إش في ردها: "ومالها الصور دي.. ده العصر الذهبي للفن والفنانين كلنا كنا ولاد ناس ومحترمين".

تفاصيل الانتقاد الذي تعرضت له منى إش إش

واعتادت "منى" منذ زواج نجلها من ماجد المصري في شهر يوليو، على نشر صورا على إنستجرام، بصحبة الفنان ماجد المصري تستعيد بها ذكرياتهما الفنية، وكذلك ذكريات الفرح، والزواج، وهو ما عرضها لانتقادات حادة حيث نشر ماجد المصري نفسه خبرا يشير لعدم ارتياحه من نشرها مثل تلك الصور، كما نشر صور تجمعه بزوجته الحالية رانيا أبو النصر ليؤكد على استقرار علاقتهما، وفي الوقت نفسه استمرت منى إش إش في نبش ذكريات الماضي، ما جعلها عرضة للانتقادات.