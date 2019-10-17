لوسي عن رقص فيفي عبده ووزنها الزائد: هي حرة ونبوية مصطفى كانت مكسرة الدنيا زيها

أبدت الفنانة لوسي تحفظها على الانتقادات التي طالت الفنانة فيفي عبده، بسبب مشاركتها الجمهور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو وهي ترقص داخل منزلها، مؤكَّدة أنَّ "فيفي حرة في أفعالها وتصرفاتها طالما أنَّها لا تؤذي أحد".

لوسي: نبوية مصطفى كانت زي فيفي عبده وكسرت الدنيا برقصها

وعن سر مشاركة "فيفي" جمهورها لرقصها، قالت لوسي، في تصريح خاص لـ"الوطن": "فيفي تؤمن بقدرتها على الاستمرار في الرقص، خاصة أنَّها ليست مرتبطة بتصوير أعمال فنية حاليًا، ومن ثم تذكرنا بنفسها بهذه الفيديوهات التي اعتبرها حرية شخصية".

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وحول انتقاد البعض وزن فيفي عبده الزائد، ردت "لوسي" قائلة: "الراحلة نبوية مصطفى كانت مكسرة الدنيا في الأفلام رغم وزنها الزائد".

ماذا تعرف عن الراقصة نبوية مصطفى؟

نبوية مصطفى هي من أبرز راقصات خمسينيات القرن الماضي، اشتهرت وتميزت برقصاتها وحركاتها السريعة رغم جسدها الممتلئ، وتزوجت من الفنان مختار حسين، وأنجبت منه 3 أبناء منهم الصحفية بهيرة مختار، ثم تفرغت لحياتها العائلية بعد الزواج.

من أشهر الأفلام التي شاركت فيها نبوية مصطفى، بنت الأكابر (1953)، ابن الحلال (1951)، الأفوكاتو مديحة (1950)، قلبي دليلي (1947)، البريمو (1947).