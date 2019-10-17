رامي رضوان: لعبة "البطة المطاطية" خطر على الأطفال

كشف الإعلامي رامي رضوان، أن هناك بحث علمي قام به فريق من العلماء السويسرين والأمريكيين، أوضح أن لعبة "البطة البلاستيكية" الموجودة في جميع محالات لعب الاطفال، ويستخدمها الأطفال باستمرار وقت الاستحمام، وهي من الألعاب المائية، غير آمنة صحيا، وبها بعض الخطورة.

وأضاف "رامي" خلال برنامجه "مساء dmc" المعروض على قناة dmc، أن العلماء أكدوا أن بداخل هذه الألعاب البلاستيكية تنشط مجموعة من البكتريا والطفيليات الضارة، وأن مكمن الخطورة هنا أن الأطفال يمكن أن يشربوا المياه التي تخرج من داخل البطة عند الاستحمام دون قصد، وهي بكتيريا مضرة لصحة الأطفال وقد تسبب حالات "قيء، واسهال، التهابات في العين، والتهابات في الأذن، والآلام في المعدة"، وهي تقرير علمي صدر الأسبوع الماضي.

وتابع رضوان أن الباحثين أكدوا أن عدد البكتريا الموجودة داخل هذه الألعاب المائية، وهو 75 مليون خلية لكل سم، وقد تشكل هذه البكتيريا خطورة على الأطفال.