مصريتان ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر امرأة ملهمة لعام 2019.. تعرف عليهما

بين التفوق الرياضي وريادة الأعمال، استطاعت الشبتان السباحة فريدة عثمان ورائدة الأعمال رنا القليوبي، أن تقتنصا مقعدين ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن السباحة ورائدة الأعمال.

فريدة عثمان

هي أول سباحة مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة، وحازت على العديد من الميداليات أهما كأس البطولة الرياضية كأفضل سباحة عام 2006 وحصولها على المركز الأول في مسابقة أفريقيا للناشئين بموسمها الـ 8 عام 2009 والميدالية الذهبية في مسابقة الـ 50 مترًا والميدالية الفضية في مسابقة الـ 100 مترًا للسباحة الحرة.

كما شاركت "فريدة" في مسابقة الاتحاد الدولي للسباحة في بيرو عام 2011 وأصبحت بطلة العالم للناشئين وحازت على المركز الثالت في مسابقة الـ 50 مترًا في سباحة الفراشة، كما حصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة الألعاب الأفريقية عام 2015 في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وفي عام 2016 حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسة بطولة الجامعات الأمريكية وحققت بذلك لقب ثاني أفضل متسابقة على مستوى العالم في مسابقة الـ 50 مترًا للسباحة الحرة، كما حققت عام 2017 أول ميدالية مصرية برونزية في بطولة العالم للسباحة في المجر.

كما كرمها الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2018 بجائزة محمد بن رائد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد عام 2017 من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ولاعبة في نادي الجزيرة الرياضي.

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رنا القليوبي

تعد رنا القليوبي هي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أفيكتيفا" منذ مايو 2016 بالولايات المتحدة، كما عملت كذلك كالشريك والمؤسس والرئيس لقسم الاستراتيجية والعلوم في نفس الشركة وذلك في أبريل 2009.

عملت كعضو في كل من المجلس الاستشاري لـ "إم أي تي تكنولوجي ريفيو العربية" منذ عام 2018 ومجلس الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ أكتوبر 2015 ومجلس إدارة "منظمة تك وادي".

كما تشغل عضو كل من منتدى شباب العالم منذ مارس 2017 والمجلس العالمي المستقبلي للروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ سبتمبر 2016 التابعين للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وكانت عالمة للأبحاث في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا في الولايات المتحدة بين 2008 و2012 حيث قامت بقيادة تطبيقات تكنولوجيا العاطفة في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك بحوث الصحة النفسية والتوحد كما كانت زميلا بعد الدكتوراه في مختبر المعهد بين 2006 و2008 وباحًا مشاركًا في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة بين 2001 و2005.

نشرت أعمال "رنا" في العديد من المجلات والصحف منها "مجلة نيويوركر وواريد وفوربس وفاست كومباني وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز وسي إن عن وتايم.

وعملت "القليوبي" متحدثا في المؤتمر العالمي "تيد" وتم اختيارها ضمن أكثر سبعة سيدات أقوياء عام 2014 من قبل "مجلة انتربيرينور العربية كما أدرجت في قاعة الشهرة للنساء المتخصصات في مجال الهندسة كما تم اختيارها في قائمة ميتكنولوجي لعام 2012 لأفضل 35 مبتكرة تحت عمر 35.

اختيرت في قائمة "Advertising Age" لأفضل 40 مبتكرة تحت عمر 40 كما تلقت كاس الرئيس من الجامعة الأمريكية في القاهرة لتخرجها الأولى على دفعتها وذلك عام 1998.

"القليوبي" حاصلة على زمالة ما بعد الدكتوراه في علوم الحاسب والتكنولوجيا ودكتوراه عام 2005 ما جامعة كامبريدج وماجستير في علوم الحاسب عام 2000 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.