"حد عنده واسطة عايزة أمثل".. نشوى مصطفى تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حالة من الحزن والجدل أثارتهم الفنانة نشوى مصطفى، بمنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تطلب من خلاله العمل موضحةً قدراتها التمثيلية ومؤهلاتها العلمية، معبرة من خلاله عن الوضع الحالي داخل الوسط الفني.

وقالت خلال منشورها: "حد عنده واسطة عايزة أمثل أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جدا ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة ييجي مني".

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تفاعل عدد كبير من الرواد مع منشورها، فبعضهم تفاعل بالفكاهة والآخر على محمل الجد، وحصد على ما يقرب من 917 تسجيل إعجاب، ومئات المشاركات والتعليقات والتي كان من أبرزها: "أنت ممثلة جامدة جدا وفنانة بمعنى الكلمة، أنتى قولتي صرخة وغضب ناس كتير فعلا، لما موهبة زيك تقعد في البيت يبقى سلام يا فن، بس إن شاء الله اللي جي أحسن، وخلي دايما حب الناس واحترامهم ليكي يقويكي".

وتفاعل الفنان محمد علام مع منشورها معلقًا: "أنتي ممثلة مهمة يا نشوى متكتبيش كده أنتي أكبر من كده عارف إنك عاملاه إفيه، أطلبي حتى لو كتبتيه بجد أطلبي بمنتهى الفخر إنك ممثلة محترمة وكويسة جدا وشاطرة جدًا"، لترد عليه الأخيرة قائلةً: "مين قال لك يا محمد أنى كاتبة أفيه، أنا كاتبة وجع وغضب ورفض أني مبقاش ليا مكان، أنا بتريق على وضع مجبرة عليه، أنا مفقدتش ثقتي بنفسي كممثلة، لكن أنا بطلب حق، عارفة إنه مجرد بوست فضفضة أو يمكن مواساة لزملا كتير فنانين حقيقين عايشين نفس الإحساس".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى احتفلت بزفاف ابنتها "مريم" مؤخرًا، في حضور عدد كبير من الفنانين، عقب شهرين من زواج ابنها "عبد الرحمن".