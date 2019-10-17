"خبر طلاقي معرفوش".. ياسمين رئيس تعلق على شائعات انفصالها عن هادي الباجوري

علقت الفنانة ياسمين رئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على الشائعات المتداولة خلال الساعات الماضية، حول طلاقها من زوجها المخرج هادي الباجوري.

وقالت: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش يا ريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعو بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم شكرًا".

وتفاعل عدد كبير من رواد تويتر مع تغريدتها، والتي حصلت على ما يقرب من 669 تسجيل إعجاب، بالإضافة لعشرات التعليقات، وكان من أبرزها: "أي تويته لو حتى الواحد بيكتب فيها أي كلام، بيتم أخذه للأسف على اعتباره أنه حالة شخصية، لترد ياسمين معلقة: "يعني أنا دلوقتي لو في المستشفى مع صاحبتي اللي بتولد وكتبت تويته عن آلام الولادة الطبيعية، تعاطفا وتأثرا بحالتها هتنزل أخبار الصبح أن أنا بولد طفلي الجديد كده من غير مقدمات من غير حتى ميشوفوني حامل".

ياسمين تثير الجدل بتغريدة غامضة

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وكانت ياسمين أثارت الجدل، بتغريدة غامضة أمس، عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلالها عن الطلاق وما يسببه من أحزان، حيث قالت: "مهما كانت الأسباب قوية، لما بييجي قرار الانفصال بين اثنين بينهم حياة طويلة، بيفضل في حزن محتاج لوقت طويل عشان يعدي".

وأثارت هذه التغريدة الجدل بين متابعي ياسمين على "تويتر"، حيث بادروا بالسؤال عما إذا كانت انفصلت عن زوجها المخرج هادي الباجوري، أم لا، حيث قال أحدهم: "إنتي انفصلتي".

ويذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين رئيس، كان أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بصحبة زوجها هادي الباجوري.