نسبها "أفيخاي" لإسرائيل.. تعرف على أصول الحمص والفلافل والشاورما

"نسيت تقول شبرا بتاعتنا، وماذا عن العدس، معندكوش أكلات ولا أراضي كله سرقة كدا".. هكذا علق رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على أفخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على صورة نشرها عبر صفحته، يظهر فيها عدد من الأكلات المصرية والعربية، زاعمًا بكونها أكلات إسرائيلية، وهو الأمر الذي اعتبره النشطاء سرقة للتراث.

وأرفق أفخاي تعليقًا على الصورة قائلًا: "بمناسبة اليوم العالمي للتغذية حابين نسألكم شو أكلتكم المفضلة من المطبخ الإسرائيلي؟ صباح الخير".

ويقدم "هُن" أصول الأكلات التي نسبها أفيخاي لإسرائيل، كالحمص والفلافل والشكشوكة والشاورما.

الشكشوكة

الشكشوكة هي أكلة معروفة وتشتهر في تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر، وشمال أفريقيا بشكل عام، فهي من الأطعمة الشعبية الشامية المعروفة والتي نشأت واشتهرت في فلسطين المحتلة منذ قدم التاريخ، وانتشرت لتصبح واحدة من الأكلات الرئيسية المعروفة في الوطن العربي.

الشاورما

تعتبر الشاورما نوع من أنواع مأكولات الشرق الأوسط التي تعود جذورها إلى بلاد الشام، والدولة العثمانية، إلى جانب كونها واحدة من أشهر الأطعمة في الشوارع، وخاصة في مصر والشام وشبه الجزيرة العربية.

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الحمص

يعتبر الحمص من أقدم الأكلات التي عرفها البشر، وهناك الكثير من الدول التي تدعي معرفتها به أولا مما يصعب معرفة أصل الحمص، ولكن أغلب الظن أن أول من حضّر الحمص هم سكان فلسطين القدماء، حيث ينبت الحمص طبيعيًا في فلسطين القديمة منذ آلاف السنين، وأول من أكل الحمص كحب روما القديمة، حيث ذكر أفلاطون وأرسطو بعض الملاحظات عن فوائد الحمص وآثارها المكتوبة.

وبدأ سكان فلسطين بطحنه باستخدام الجرن وخلطه بزيت الزيتون والحامض المنتشر في تلك المناطق وأصبح طبقا منتشرا هناك وسرعان ما أخذ شعبية كبيرة وانتشر في بلاد الشام، ثم أشتهر عالميا.

الفلافل

الفلافل وتُسمى "الطعمية" في معظم أنحاء مصر والسودان، وتسمى الباجية في اليمن، وهي طعام تقليدي في مطبخ الشرق الأوسط نشأت في مصر، وعادة ما تقدم مع الخبز، أو ملفوفة فيه.

وتعتبر الطعمية جزءا لا يتجزأ من مطبخ مصر والسودان، تاريخها عتيق حيث أنها طعام الأقباط في العصور القديمة كوجبة صيام نباتية خالية من أي لحوم"، وفي الإسكندرية أول من أطلقوا عليها اسم فلافل وهي كلمة قبطية تعني "ذات الفول الكثير".

وتعد "الطعمية" الطبق الرئيسي لوجبة الإفطار في الصباح لدي الملايين، وطبقا رئيسيا في طعام نسبة لا يستهان بها من المصريين على مدار اليوم، وذلك لما للطعمية من صلة وثيقة بطبق الفول في الأيام العادية.