شريف منير يستعيد ذكريات طفولته بصورة على البحر مع والدته

استعاد الفنان شريف منير، ذكريات طفولته بصورة شاركها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وظهر "شريف" في الصورة وهو طفل لا يتجاوز عمره عدة أشهر، وتحمله والدته على شاطئ البحر، معلقًا على الصورة بقوله: "أنا وأمي".

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وولد الفنان شريف منير في 14 مايو من عام 1959، وهو من مواليد محافظة المنصورة.

بدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون. ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم ولقد راعى في اختياره الجودة وإضافة الجديد ومنها "الزواج على طريقتى" و"اللص الذي أحبه" و"ليالى الحلمية" و"غاضبون وغاضبات"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها "حزمنى يا" و"كده أوكيه"، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.