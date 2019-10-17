خطأ فادح لكاهن أثناء مراسم حفل زفاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع كاهن في خطأ كبير خلال إجراءات زواج، مما تسبب في مشكلة بين شخصين خلال حفل الزفاف.

وبحسب ما نشر في “ديلي ستاء” فقد شعرت امرأة بالخجل عندما انتهى الأمر بزواج أخيها، الذي كان إشبين العريس، من إشبينة العروس، بسبب خطأ فادح ارتكبه الكاهن في سجل الزواج.

المرأة قالت: إن ما جعل الأمور أكثر إحراجا هو أن الإشبين قد تقدم بطلب الزواج من حبيبته قبل يوم واحد فقط من زفاف العريس والعروس.

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المرأة أضافت في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ كان أخي إشبين العريس والشاهد على الزواج، لكن الكاهن أخطأ وقام بتسجيل أخي والإشبينة كعريس وعروس، وسجّل الثنائي الفعلي كشهود.. الآن، الحقيقة هي أن أخي متزوج من الإشبينة، ونحاول حل هذا الأمر قدر المستطاع وبأسرع وقتٍ ممكن.

التعليقات على هذا الأمر، تفاوتت إذ كتب أحد الأشخاص: من المستحيل أن يحدث أمر كهذا.. وقال شخص آخر: ينبغي على الجميع قراءة أي وثيقة بدقّة وبحذر قبل التوقيع عليها.