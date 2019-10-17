أجرت 3 عمليات في جفونها.. صينية تقاضي عيادة تجميل حرمتها من إغلاق عينها أثناء النوم

أجرت سيدة صينية عملية تجميلية لجفونها، وأنفقت لي، حوالي 2500 دولار أمريكي، ولكن لم تكن نتائج العملية جيدة على الإطلاق، حيث أصبحت غير قادرة على إغلاق عينيها بشكل تام خلال نومها.
ووفق ما ذكر موقع "آسيا ون" الإخباري، فقد طلبت لي إجراء العملية لجعل عينيها تبدوان أكبر، لكنها لم تكن راضية عن النتائج، لذلك طلبت من العيادة إجراء تدخل جراحي آخر وجعل تأثير الجفن المزدوج أكثر وضوحا.
وازدادت جفون لي سوءا، ولم تعد قادرة على إغلاق عينيها، وهو ما فسرته العيادة التي أجرت العملية بأنه يعود للمسافة القريبة جدا بين العمليتين، الأمر الذي جعل الندبات من كليهما تتداخل مع بعضها.
وعرضت العيادة على لي إجراء عملية ثالثة مع تأكيدها على أن السيدة الصينية ستكون قادرة على إغلاق عينيها قريبا بعد التئام الجروح بشكل نهائي، إلا أن لي رفضت ذلك وأصرت على تسوية قانونية حصلت بموجبها على 5 آلاف دولار.
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