استشاري طب وقائي يعدد طرق تقوية جهاز المناعة للأطفال

أكد الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن الطب الوقائي هو الذي يهتم بتوعية الإنسان بكيفية الوقاية من الأمراض المنتشرة في مجتمعه، وله علاقة بالصحة الاستباقية أي الوقاية من المرض قبل الإصابة به.

وأضاف شريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اصحى للدنيا" على إذاعة "راديو مصر"، أن وزارة الصحة تضم قطاعي الطب الوقائي والاجتماعي، وهما منوط بهم التثقيف الصحي ونشر الوعي لدى الناس حول كيفية انتقال الأمراض والوقاية منها، كما يهتم هذا القطاع بالتطعيمات وكيفية توفير الأمصال، ونشر سبل التغذية السليمة التي تقوي من مناعة الجسم.

وتابع أن هناك عدة طرق لتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، وهذه الرعاية تبدأ من لحظة تكون الجنين في رحم أمه عن طريق التغذية السليمة للسيدة الحامل، ثم بعد ذلك عن طريق تغذيته عندما يبدأ في تناول الطعام من خلال الطعام المتوازن الصحي والمكملات الغذائية التي ينصح بها الطبيب لبناء جسمه بالصورة السليمة.

وأشار إلى ضرورة أن تحتوي الأطعمة على البروتينات والفيتامينات والمعادن مثل الخضر والفاكهة واللحوم البيضاء والأسماك، مع ضرورة أيضا البعد عن الطرق الخاطئة في طهي الطعام واستخدام الدهون غير الصحية، هذا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل أساسي، وتناول المنتج المصري من دواء "الأوميجا 3" لزيادة المناعة والتركيز وتحسين وظائف القلب والشرايين وهو دواء مهم ولا مشكلة من تناول حبة منه يوميا.