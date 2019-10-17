أعراض مرض النوم.. أسبابه وعلاجه

مرض يصيب البشر والحيوانات الأخرى، وهو ناتج عن طفيلي أولي من جنس المثقبيات وهو المثقبية البروسية، ينتقل عن طريق لدغة ذبابة "تسي تسي"، يُعرف باسم "مرض النوم"، أو داء المثقبيات الأفريقي البشري.

وإليك أسباب وأعراض الإصابة بمرض النوم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

أعراض مرض النوم

الحمى

ظهور قرحة حمراء على الشخص الملدوغ في غضون بضعة أسابيع.

تهيّج الجلد.

تورم في العقد اللمفية.

وجع في العضلات والمفاصل.

صداع.

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حدوث تغير في شخصية المريض واضطراب في ساعته البيولوجية.

صعوبة في المشي والكلام، وربما يؤدي في النهاية إلى الموت.

أسباب مرض النوم

ينتشر مرض النوم تقريبا في 36 بلداً من بلدان أفريقيا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي يتواجد فيها ذباب تسي تسي القادر على نقل المرض، سكان الأرياف الذين يعتمدون على الزراعة أو صيد الأسماك أو تربية الحيوان أو الصيد هم أكثر الفئات تعرّضاً للدغ ذبابة تسي تسي التي تسبّب المرض، تستأثر المثقبية البروسية الغامبية بنحو 95% من مجموع حالات مرض النوم المُبلّغ عنها.

علاج مرض النوم

يعتمد نوع العلاج على مرحلة المرض، ذلك أنّ الأدوية المستخدمة في المرحلة الأولى أقلّ سميّة وأسهل تعاطياً، وكلّما كان الكشف عن المرض مبكّراً زادت آفاق الشفاء.

ويعتمد نجاح العلاج بالمرحلة الثانية على الأدوية الكفيلة باختراق الحائل الدموي الدماغي لبلوغ الطفيلي.