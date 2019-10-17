الامارات | عرض "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" ينطلق في دبي أوبرا

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" ينطلق في دبي أوبرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق العرض الموسيقي المسرحي الأشهر "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" للمرة الأولى في الإمارات في دبي أوبرا مساء يوم أمس، أمام جمهور غفير من عشاق المسرح الموسيقي ومحبي العرض الشهير إضافة إلى من يرتادون الأوبرا للمرة الأولى.

ويعتبر "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا"، الذي تقدمه في المنطقة مجموعة "برودواي إنترتينمنت جروب" ودبي أوبرا، العرض الموسيقي المسرحي الأشهر عالمياً والأعرق على مسارح برودواي. كما يُعد الفعالية الترفيهية الأكثر تحقيقاً للإيرادات في تاريخ الأعمال المسرحية مع تجاوز أرباحه حاجز 6 مليار دولار أمريكي.

وقد حقق العرض الأول للمسرحية الموسيقية نجاحاً كاسحاً، بأداء مميز قدمه واحد من أبرز مواهب المسرح الموسيقي، وهو جوناثان روكسموث، بدور الشبح إلى جانب النجمة الصاعدة كلير ليون بدور بطلة العرض كريستين داي ومات ليزي بدور راؤول فيكومتي دي تشاجني. ولدى انتهاء العرض، هبّ حضور العرض الافتتاحي بالتصفيق للعرض المسرحي الذي تضمن ديكوراً رائعاً، وتصميم رقص مذهل أشرف عليه جي جي نوه، وأكثر من 230 زيّاً تحمل لمسات مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون.

Advertisements

ويقف على مسرح دبي أوبرا 130 شخصاً من الممثلين وأعضاء الأوركسترا، ليؤدوا العرض وسط ديكورات مذهلة ومؤثرات خاصة تخطف الأنفاس، لتروي أحداث القصة الشهيرة بصورةٍ دقيقة. ويتألق الممثلون بمجموعة من الأزياء المسرحية التي يصل عددها إلى 230 زيّاً تحمل بصمة مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون، ما يجعل الاستعراض حدثاً لا يفوّت بكل المعايير.

وتضمّ المسرحية عدداً من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، وتحتل النسخة الأصلية للمسرحية الموقع الأول عالمياً بعد الانتشار الواسع الذي حققته حيث بيع منها ما يزيد عن 40 مليون نسخة حول العالم. وتضمّ المسرحية بعضاً من أشهر المقطوعات الموسيقية المؤثرة للمؤلف أندرو لويد ويبر، بما فيها "فانتوم أوف ذا أوبرا"، و"ثينك أوف مي"، و"ميوزيك أوف ذا نايت".

وتدور أحداث المسرحية، المأخوذة عن رواية "طيف الأوبرا" للكاتب جاستون ليرو، حول موسيقي عبقري مشوّه يلقب بالشبح ويتخذ من قبو دار الأوبرا في باريس مسكناً له. يقع الشبح في غرام مغنية السوبرانو كريستين، مفتوناً بموهبتها وجمالها، ويسعى إلى حمايتها محاولاً اجتذابها لتبادله المشاعر. وعند اكتشافه لعلاقتها مع شاب يدعى راؤول، يبدأ هوسه بالتعاظم وتسيطر عليه الغيرة والجنون والعشق لتأخذ الأحداث منحى درامي مؤثر.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة "برودواي إنترتينمنت جروب"، ليز كوبس: "بعد سنوات من العمل الجادّ والتخطيط وراء الكواليس، نقف اليوم هنا ببالغ الفخر، لنشهد العرض الرسمي الأول في الإمارات للمسرحية الموسيقية الأكثر شهرة "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا". وقد استُقبل العرض بحماسة فائقة في الإمارات، ونحن فخورون جداً بجهود كامل طاقم العمل من ممثلين وموسيقيين وفنيين الذين كان لهم الدور الأكبر في النجاح المدهش لهذا العرض. ويسرنا أننا استطعنا أن نقدم للجمهور تجربة العمر التي لا تُنسى هذه. وأنا متأكدة تماماً أن مسرحية "ذا فانتوم أوف ذا أوبرا" ستدخل التاريخ هنا في دبي، كما فعلت في سائر أنحاء العالم، ونشجع كل محبي المسرح والمعجبين بالمسرحية وأولئك الذين لم يسبق لهم دخول مسرح للاستمتاع بعرض لا نظير له".