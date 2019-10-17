انطلاق الدورة التاسعة من أسبوع الموضة العربي بحضور 40 مصممًا

يعود أسبوع الموضة العربي في دورته التاسعة ليجمع تحت مظلته أكثر من 40 مصممًا بارزًا على الصعيد الدولي والمحلّي من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا خلال الفترة الممتدة بين 9 و14 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك ضمن’سيتي ووك‘، وجهة الترفيه ونمط الحياة العصرية في الهواء الطلق المستوحاة من مفاهيم التصميم الفاخرة، التابعة لشركة ’مراس‘.

وتُقام الفعالية في مبنى ’1422‘ الفريد وهو أول متجر للأزياء الجاهزة في العالم وأول مركز يهدف إلى الارتقاء بحضور المصممين وتسريع وتيرة نموّهم على مستوى المنطقة، حيث يحتفي أسبوع الموضة العربي بقائمة واسعة من عروض الأزياء والمتاجر المؤقتة والإطلاقات الجديدة في عالم الموضة والعروض المخصّصة من أحدث الابتكارات العالمية.

اقرا ايضاً:

أجدد موديلات فساتين زفاف من أسبوع الموضة العربي

وتستضيف الفعالية المرتقبة أيضًا ’يوم مواهب فوغ‘ الذي ينظّمه مجلس الأزياء العربي في 11 أكتوبر، ويشارك فيه 4 مصممين موهوبين هم دروف كابور وحسين بظاظا ودانييلي كارلوتا ونورة الشيخ، حيث تم اختيارهم من قبل سارة سوزاني ماينو، رئيسة قسم المواهب لدى ’فوغ‘ ونائبة رئيس تحرير مجلة ’فوغ‘ بنسختها الإيطالية. إذ سيتيح هذا اليوم المنتظر أمام المصممين الواعدين فرصة المشاركة في ملف تعريفي خاص من إعداد سارة نفسها، وسيتم مكافأة الفائز بعرض مقالة خاصة حوله في المجلة. وبهذا الصدد، قالت ماينو: "يلعب أسبوع الموضة العربي دورًا فاعلًا في دعم الجيل الجديد من المصممين، حيث يحتاجون في هذه المرحلة إلى دخول أسواق جديدة بهدف تنمية أعمالهم. ولا شك أن عرض إبداعاتهم في دبي يشكل فرصة فريدة من بالنسبة لهم، ونحن سعداء للغاية بأن نكون جزءًا من هذه التجربة".

وتتصدر مباردة ’العلامة الخضراء‘ الصديقة للبيئة أجندة مجلس الأزياء العربي هذا الموسم، حيث تتماشى المبادرة مع الأهداف المستدامة العالمية للأمم المتحدة وتندرج ضمن فعاليات أسبوع الموضة العربي. ويتمثّل الغرض الأساسي من هذه المبادرة في تعزيز النهج المسؤول تجاه البيئة والوصول إلى مستقبل أفضل عبر اختيار مواد مستوردة وفق مبدأ التجارة النزيهة، حيث سيقوم مجلس الأزياء العربي بدعم ورعاية دور الموضة العالمية التي تلبي إرشاداته المتعلقة بقطاع الأزياء المستدامة.

وعلاوةً على موائد العشاء الخاصة، سيحتفل أسبوع الموضة العربي بإبرام شراكة مميزة مع محطة ’فاشن تي في‘ خلال حفل نهاية الموسم، وذلك بهدف نقل أجواء الفعالية إلى كامل المدينة.

Advertisements

ويندرج أسبوع الموضة العربي على قائمة أفضل 5 أسابيع موضة على مستوى العالم، جنبًا إلى جنب مع أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلان وباريس، كما يُعدّ المنصّة الوحيدة الرائدة عالميًا في قطاع الأزياء الجاهزة، ما دفع عددًا من أبرز مصممي الأزياء من أمريكا والصين وأوروبا وروسيا إلى إطلاق أعمال تجارية لهم في دبي.

ويشكّل أسبوع الموضة العربي أول منصة في المنطقة تطلق مفهوم الشراء مباشرةً بعد العرض، ما يتيح أمام العملاء شراء نماذجهم المفضّلة قبل 6 أشهر. كما ستعود العروض المخصّصة مجددًا هذا الموسم لتتيح لشريحة العملاء من أعضاء المجتمع المخملي حضور معارض خاصة في صالونات حصرية بوجود المصممين، وذلك بالتعاون مع "بنك الإمارات دبي الوطني" الذي سيقدم لنخبة عملائه خدمة تحويل نقاط الولاء الخاصة بهم إلى عملات للموضة من أجل شراء ما يختارونه من منصة العرض. وفي إطار تعليقه، صرّح محمد أقرع، رئيس قسم الشراكات والاستراتيجيات في مجلس الأزياء العربي: "نعمل بجدّ لابتكار الشغف، ونمضي مع شركائنا متعددي الجنسيات نحو إنشاء وتعزيز الاهتمام بسوق المنتجات الفاخرة".

وبالتعاون مع ’مراس‘ توسّع جدول الفعاليات الخاصة بأسبوع الموضة العربي من خلال تمديد أيام الاحتفالية حتى 26 أكتوبر، ما يحوّله إلى مهرجان كامل في رحاب ’سيتي ووك‘، يتيح أمام تجار التجزئة والمتاجر الفاخرة متعددة الأقسام المشاركة في عروض الأزياء في الهواء الطلق، والانضمام إلى المعارض التجارية والأنشطة المتنوعة داخل المتاجر، ما يمنح المتسوقين فرصة المشاركة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المفعمة بالأناقة.

قد يهمك ايضاً:

السترة الطويلة تتصدر أسبوع الموضة العربي وتتناسب مع جميع الملابس

استلهمي إطلالتك العصرية الراقية من أسبوع الموضة العربي في باريس