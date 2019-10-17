تصميم الحدائق: الممرات المستقيمة تضفي شعورا بصريا بالاتساع

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن لمحبي الحدائق الحصول على أفكار من حدائق القصور والمتنزهات، وهنا غالبا ما يزرع المحترفون النباتات بحيث تشكل ممرات مستقيمة توجه خط الرؤية باتجاه نقطة معينة مثل النوافير أو السلالم. وهذا يجعل المنطقة تبدو أكبر.

ويوصي الاتحاد الألماني للبستنة وتصميم المناظر الطبيعية بهذا الإيهام البصري أيضا في الحدائق الخاصة الصغيرة.

وعلى سبيل المثال، يمكن فعل هذا من خلال ممر ضيق طولي بالحديقة أو حتى فوق قناة مائية. ولا تمد الأخيرة الحديقة بصريا فحسب ولكن أيضا تعكس السماء في المياه الراكدة، ما يولد عمقا فريدا لأي حديقة.

ويمكن زرع هذه المحاور البصرية وكذلك على الجانبين لتعزيز التأثير. وتنصح الرابطة باستخدام الصنوبريات المنخفضة الارتفاع أو الشجيرات النفضية بانتظام لهذا الغرض.