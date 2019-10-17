استعدي للهالوين بأحدث تقاليع الأظافر المرعبة

يعتبر هذا هو الوقت المثالي للتفكير في تقاليع ولوك جديد يلائم الهالوين، والذي يحتفل به العالم في الـ31 من أكتوبر، وتعتبر الأظافر، وتلوينها من أساسيات الاحتفال، وفيما يلي أحدث تقاليع طلاء الأظافر المرعبة لعيد الهلع.

الأظافر القصيرة

عكس المتعارف عليه بأن الأظافر القصيرة لا يمكن تشكيلها، إلا أنه توجد بعض طلاءات الأظافر الملائمة لها والمرعبة.

الأظافر البيضاوية

لها كذلك رسوماتها وتكنيها الخاص، وإذا كنت تمتلكينها يمكنك أن تستوحي من الصور التالية لوك الهالوين.

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الأظافر الطويلة

وهي الأكثر مرونة في تشكيلها، والرسم عليها رسومات مختلفة.