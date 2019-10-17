هذه الخامات تمنحُك الدفء والراحة خلال فصل الشتاء.. جددي خزانتك بها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب حلول فصل الشتاء، فإن هناك أنواع من الخامات التي تمنحكِ الشعور بالدفء والراحة في نفس الوقت، وفي هذا السياق يُمكنكِ الاستعانة بهذه الخامات خلال أشهر الشتاء لمواجهة أجوائه الباردة:

القطن

خامة عامة يمكن تصنيعها بطبقات رقيقة لتتناسب مع فصل الصيف أو زيادة درجة سماكتها لتتناسب مع فصل الشتاء، وهي بديل رائع للأشخاص المصابين بحساسية من الخامات الأخرى التي من ضمنها الصوف، كما تتميز

بكونها خامة متينة إلى حد ما وناعمة للغاية، وما يعيب القطن هو أنه يمتص الرطوبة، لهذا فهو ليس نسيجاً مثالياً لارتدائه إن كانت التوقعات تشير لظروف مناخية قاسية.

الجلد الطبيعي والجلد الصناعي

يعتبر الجلد نسيجاً رائعاً وهو ليس مثالياً لأشهر الشتاء فحسب، وإنما يمكن الاعتماد عليه طوال العام كذلك، كما أنه نسيج فريد من نوعه لأنه يتحسن مع الوقت، وهو متين للغاية ويصفه البعض بـ "الدرع الرائع" في مواجهة

أي شيء، كما يمكن الاستعانة بالجلد الصناعي الذي لا تدخل في تصنيعه أية منتجات حيوانية، ويمكن الاعتماد على كليهما خلال فصل الشتاء.

الصوف

نسيج دافئ بشكل لا يصدق، وعادةً ما يتم الحصول على الصوف الخام من الأغنام، لكن بدأت تتوافر خلال الآونة الأخيرة بعض الأنواع المُصَنَّعة في المتاجر، والصوف عبارة عن نسيج خاص لأنه يخلق عزلاً طبيعياً بسبب

Advertisements

الجيوب الهوائية الموجودة طوال الوقت، علاوة على ذلك، فهو مقاوم للماء أيضاً، وهو خيار جيد للطقس الثلجي الممطر، إضافة إلى ذلك، فهو نسيج خفيف الوزن، لكنه قوي، وهو ما يجعله متين إلى حد ما ويمكنه التحمل

لفترات طويلة.

الفراء الطبيعي والصناعي

كان من السهل نسبياً شراء الفراء فيما مضى ولطالما ظل يعتمد عليه الناس بغية التدفئة على مدار سنوات طويلة لاسيما خلال فصل الشتاء، وبدأ يظهر أيضاً خيار الفرو الصناعي الذي يتيح الشعور بالدفء والظهور في نفس

الوقت بشكل عصري مميز دون الحاجة إلى ذبح حيوانات.،والرائع أن كلا النوعين (الفرو الطبيعي والصناعي) يمنحان شعور الدفء والمتانة.

صوف الفليس/ Fleece

خامة متوافقة إلى حد كبير مع أشهر فصل الشتاء وهي مريحة بلا حدود وخفيفة الوزن نسبياً، لذا فهي خامة جيّدة في تصنيع المعاطف والجواكت ذات الاستخدام اليومي الكاجوال، وهو ما يمكن أن يمنح كل من يرتديه إحساس

الدفء بسرعة، إضافة لخفة وزنها كخامة مميزة، فهي غير باهظة الثمن، لكن لكونها غير مقاومة للماء، فينصح بإبعادها عن المطر والثلوج الكثيفة.