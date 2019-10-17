أعراض مرض المويامويا وأسبابه وأعراضه

بين الحين والآخر نسمع أن شخصا أصيب بضيق في الشرايين وعلى الفور أصيب بجلطة على إثرها قد يفارق الحياة دون أن يعرف أنه مصاب بمرض نادر لا يعرف حتى الآخرون عنه الكثير وهو "المويامويا".

وتقدم "هُن" في التقرير التالي كل ما يخص مرض المويامويا طبقًا لموقع "مايو كلينيك" الطبي.

أعراض مرض المويامويا

يَحدُث مرض المويامويا في أيِّ عمر، على الرغم من أن الأعراض تَحدُث عادةً في عمر 5 إلى 10 سنوات في الأطفال و30 إلى 50 سنة في البالغين.

الصداع

النوبات الـمَرَضية

ضعف أو تنميل أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، وعادةً ما يكون ذلك في جانب واحد من الجسم

اضْطِرابات إِبْصارِيَّة

صعوبة في التحدُّث مع الأشخاص أو فَهْمهم

تأخُّر النمو

حركات لا إرادية

تدهوُر القدرة المعرفية

أسباب مرض المويامويا

السبب الدقيق لمرض المويامويا غير معروف، ويظهر مرض المويامويا بشكل أكثر شيوعًا في اليابان وكوريا والصين ولكنه يظهر أيضًا في أجزاء أخرى من العالم.

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يَعتقد الباحثون أن ارتفاع تركيز مرض المويامويا في هذه الدول الآسيوية يُشير بشدة إلى احتمالية أن يكون للمرض أسباب وراثية.

كما يَرتبط مرض المويامويا ببعض الحالات المرضية، مثل متلازمة داون، وفقر الدم المنجلي، والنوع 1 من الورم العصبي الليفي وفرط نشاط الغدة الدرقية.

مضاعفات مرض المويامويا

ترتبط معظم مضاعفات مرض مويامويا بتأثيرات السكتة الدماغية، مثل:

-مشكلات في الرؤية

نتيجةً للسكتة الدماغية، يعاني بعض الأشخاص من مرض مويامويا ويتعرضون لبعض الاضطرابات البصرية.

-الضعف (الخزل الشقي).

-اضطراب اللغة (فقدان القدرة على الكلام).

-اضطرابات الحركة:

يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض مويامويا من الحركة اللاإرادية لعضلات معينة، على الرغم من ندرتها.

-التعلم أو الأمور المتعلقة بالتطور:

عقب السكتة الدماغية، قد يعاني الطفل مشاكل في المعالجة الذهنية، والتي من شأنها أن تؤثر على العمل المدرسي وكذلك تسبب صعوبات عاطفية وانخفاضًا في تقدير الذات، وقد يتعرض البالغون إلى انخفاض مستوى الذاكرة بالإضافة إلى تحديات في مجالات أخرى من الوظيفة المعرفية.

-النوبات.