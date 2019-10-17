محامٍ بمجلس الدولة: "النفقة" بها العديد من المشكلات وتحتاج لتشريع جديد

قال أيمن محفوظ، محامٍ بمجلس الدولة، إن "سداد النفقة" قد تعددت مشكلاته وأزماته دون وجود تشريع جديد لحل تلك الأزمة بسبب كونها "مركبة".

وأضاف "محفوظ"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن القانون القديم يقضي بعدد من الوسائل القديمة والبدائية التي يتبعها المحامون لإيصال الحق لأصحابه، موضحا أن مثل تلك الإجراءات هي تحريات المباحث وتحريات المحكمة والنيابة العامة: "كلام بدائي جدا وما نقدرش نثبت بيه يسار الزوج من عدمه وأي زوج يقدر يتلاعب بيه".

وأشار إلى أن التشريع الحالي قد كبَّل القانون في إعادة الحق لمستحقيه، غير أن تصويت البرلمان على قانون تجريم الممتنعين عن سداد النفقة هو حق يراد به باطل، متابعا: "فيه أزواج مش قادرين على سداد النفقة، وفيه منهم ما بيثبتوش دفعهم للنفقة للمانع الأدبي.. وفيه مشاكل كثيرة في هذا الإطار".