أسباب ارتفاع ضغط الرداء الأبيض وطرق العلاج

يُعاني بعض الأشخاص من متلازمة ارتفاع ضغط الرداء الأبيض، وهي أن يكون ضغط دم المريض طبيعي في المنزل، ومرتفع عند الطبيب، الأمر الذي قد ينذر بالإصابة ببعض الأمراض بسبب تدفق ضغط الدم، كخطر الإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة في النهاية.

وكانت "CNN" سلطت الضوء على هذا الأمر، وفقًا لبعض أخصائي أمراض القلب، وفيما يلي أبرز الأسباب:

أسباب ارتفاع ضغط الرداء الأبيض

التوتر والقلق

يؤدي التوتر والقلق عادًة لتباين مستوى ضغط الدم بين الحين والآخر، فضلًا عن زيادة ضربات القلب.

اضطرابات الغدة الكظرية

قد تتسبب اضطرابات الغدة الكظرية، في فرط إفراز هرمونات تنظيم ضغط الدم، المؤدية لارتفاع وانخفاض ضغط الدم بين الحين والآخر.

بعض الأطعمة والمشروبات

تؤثر بعض المشروبات، والأطعمة على ارتفاع ضغط الدم، وتباينه، مثل المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، وبعض الأطعمة مثل الأطعمة المدخنة، والمخللات.

بعض الأدوية

تؤثر بعض أدوية ضغط الدم، على تباين ارتفاعه وانخفاضه، ما يؤدي لارتفاع ضغط الرداء الأبيض

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الوقاية من ارتفاع ضغط الرداء الأبيض

هناك بعض النصائح التي يفضل اتباعها، قبل الذهاب للطبيب، للوقاية من ارتفاع ضغط الرداء الأبيض.

ضبط التوتر النفسي، ومحاولة التحكم في الإنفاعلات.

السيطرة على القلق.

قياس الضغط بين الحين والآخر، واتباع نصائح الطبيب.

تجنب تناول القهوة ومواد الكافيين، والتدخين لأنهم من مسببات ارتفاع ضغط الدم.

اتباع نظام غذائي صحي.