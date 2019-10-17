أستاذة علم نفس عن الطلاق: الأبناء يدفعون الثمن ويتجهون إلى العنف والإدمان

قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إن هناك نسبة كبيرة من المطلقات بالمجتمع المصري؛ ما يستلزم على المجتمع اللجوء للحل القانوني كآخر الحلول المطروحة للزوجين.

وأضافت "فايد"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن قضية "النفقة" هي قضية مركبة بسبب وجود أزمة قيم في المجتمع المصري وتراجع ثقافي أدى لامتناع عدد كبير من الرجال عن صرف نفقات أزواجهم وأولادهم، موضحة أنه من الضروري إعادة قيم التفاهم والحكم من أهل الزوجين وتجنيب قيم الغضب والانتقام والتعنت لأن من يدفع الثمن هم الأبناء.

وأشارت إلى أن الأبناء وفي حالات عدة يتوقفون عن التعليم وينتهجون سلوك العنف ومنهم من يتجه إلى الإدمان، متابعة: "يجب أن تكون هناك مؤسسات تعتني بثقافة التفاهم والتراضي وأن يكون بين الزوجين حالة من الرقي الثقافي وتعظيم الثقافة الدينية".