تعتبر كفتة الباذنجان من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، كما أن كثيرون يفضل تناولها بهذا الشكل، لأنهم لا يحب تناول الباذنجان سادة. يقدم "هُن" طريقة عمل كفتة الباذنجان على طريقة الشيف أماني رفعت: مقادير كفتة الباذنجان 2 باذنجان رومى مقطع بالطول 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 10 ورقات ريحان 2 فص ثوم 1 كوب بقسماط بودرة ربع كوب جبنة بارميزان Advertisements 2 بيضة مخفوقة ملح زيت زيتون جبنة موتزاريلا فلفل طريقة تحضير كفتة الباذنجان قطعى الباذنجان بالطول إلى نصفين يدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمده 15 دقيقة حتى يصبح لونة ذهبيا ونتركه حتى يبرد اهرسيه ونضع البهارات والتوابل كلها وجزء بقسماط حتى يتجانس مع بعضه وكذلك الجبنة الموتزاريلا تشكل كعجينة ونضعها في البقسماط ثم نقوم بتحميرها

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