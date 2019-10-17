هكذا تعتني بالأثاث الجلدي الأملس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لصناعة لأثاث إن العناية المنتظمة تساعد في الحفاظ على رونق الأثاث الجلدي الأملس لأطول وقت ممكن.

وأوضحت الجمعية أنه ينبغي أولا تنظيف الأثاث الجلدي الأملس حتى تصبح مسامه خالية من الشوائب والأوساخ ومستعدة لتشرب مواد العناية.

Advertisements

وأكدت الجمعية على أهمية اختيار مواد العناية تبعا لنوع الجلد؛ حيث تحتاج جلود الأنيلين الطبيعية عالية الجودة إلى مواد عناية تحتوي على الدهون، فضلا عن ضرورة العزل والوقاية من الضوء.

أما الجلود المصبوغة فتحتاج إلى مواد عناية غنية بمواد الترطيب والقليل من المواد الدهنية.

ومن المهم أن تتم عملية العناية بالأثاث الجلدي الأملس مرة كل ستة أشهر، وذلك لحمايته من الجفاف والتشقق.