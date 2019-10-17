متخصصة بشؤون الأسرة عن الطلاق: نحتاج إلى صياغة لمفهوم الأسرة المصرية

قالت دينا المقدم، المحامية ومتخصصة في شؤون الأسرة، إن الخلافات التي تحدث في قضايا الأحوال الشخصية ومنها "النفقة" تعاني من وجود تعنت من الزوج لعدم دفعه للمصاريف؛ حتى بدأت الزوجة بأخذ تصرف مضاد بشكل قانوني وقاسٍ ولم تستطع الوصول إلى شيء.

وأضافت "المقدم"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، أن توقف عدد كبير من الرجال عن سداد النفقة للزوجة والأبناء دفع عددا من الأطفال بالجلوس على سلالم المحاكم للحصول على مستحقاتهم، في حين يكون بعض الأزواج مقتدرين ماديا لدفع تلك المستحقات ولكنهم يمتنعون عن ذلك، موضحة أن الدولة قد تدخلت لحماية تلك النماذج في المحاكم المصرية والتي يتم ظلمها في القضايا المتعلقة بالنفقة.

وأشارت إلى أن هناك نماذج سيئة من السيدات يستخدمن الطرق القانونية بشكل فظ وغير لائق، متابعة: "مفيش 2 بيقرروا يتجوزوا وهما عارفين أنهم بيختاروا غلط، كله بيبقي متخيل أنه هيختار صح، وإحنا محتاجين إعادة تأهيل وصياغة من البداية يعني إيه أسرة مصرية ويعني إيه زوجة وزوج".