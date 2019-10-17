طريقة عمل ساندوتش لانشون بالخضار

ساندويتش اللانشون بالخضار يعتبر خيار صحي للأطفال لتناوله خلال فترة الدراسة الصباحية، ويمكن تقديمه لهم بطريقة بسيطة، يعرضها لك "هن": المقادير لانشون لحم. زبد. جبن شيدر شرائح. زيت. دقيق. صودا أو مياة غازية. طماطم مقطعة حلقات. بصل مقطع حلقات. Advertisements فلفل أخضر مقطع حلقات. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). خبز كيزر. طريقة التحضير يحمر اللانشون في الزبد. يحمص الخبز كذلك في الزبد. يخلط الدقيق مع الملح والصودا أو المياة الغازية. تغمس الخضروات في الخليط ثم تقلى في الزيت. يوضع اللانشون والخضروات والشيدر في الخبز.

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