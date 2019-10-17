طريقة عمل المكرونة بصوص الزبدة

تعتبر المكرونة بصوص الزبدة، من أكثر الأصناف المفضلة لدى الكثيرين، سواء أطفال أو كبار، حيث يمكنك تقديمها لأسرتك بطريقة بسيطة ومذاق شهي لا يُنسى. إليك طريقة عمل مكرونة بصوص الزبدة، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". المقادير زبدة ثوم مفروم جبنة مبشورة روزماري مفروم Advertisements طريقة تحضير مكرونة بصوص الزبدة - تشوح الزبدة مع الثوم ثم مع الروزماري - وتضاف الجبنة وتذوب - ثم تقدم مع المكرونة أو الطبق المفضل

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