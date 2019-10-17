طلاء الأظافر من الأشياء التي تستخدمها الفتيات باستمرار، حيث أنهن يستخدمنه كأحد أشكال التعبير الفني أو الموضة، ولكن هل يخطر ببالهن أنه من الممكن أن يكون هناك آثارًا جانبية أو أضرار لطلاء الأظافر والتي تظهر عند استخدامه باستمرار؟

يقدم لكِ موقع "هن" في التقرير التالي الآثار الجانبية المحتملة لطلاء الأظافر، بحسب موقع "LearnSkin":

أضرار طلاء الأظافر

من أهم الآثار الجانبية المحتملة لطلاء الأظافر هي حساسية الجلد، المعروفة باسم التهاب الجلد التماسي التحسسي.

Advertisements

وينتج هذا الشرط عندما يتحمل الجسم رد فعل تحسسي، ويتسبب هذا في تهيج الجلد بالاحمرار والتورم والتقشر.

كما أن إصفرار الأظافر من أضرار الطلاء أيضا.

تكسير الأظافر، والذي ربما يحدث نتيجة استخدام نوع ردئ من طلاء الأظافر.

قد ينتج عن استخدام طلاء الأظافر أيضًا ضعف الأظافر وإيقاف نموها.