إليكِ طريقة عمل ريش بالعسل

تعد وجبة ريش بالعسل، من الأصناف التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل ريش بالعسل، على طريقة الشيف شربينى، مقدم برنامج "الشيف"، عبر فضائية "سي بي سي سفرة". المقادير ريش ضاني. سمسم. زيت سمسم. صويا صوص. بابريكا. بصل. زنجبيل طازج. كزبرة خضراء. ثوم. عسل. Advertisements ملح. فلفل أسود. نودلز. طريقة التحضير افردى الريش الضاني ثم تبليها بثوم وجنزبيل مفروم و ملح وفلفل وبابريكا. ضعي زيت في طاسة على النار مع زيت سمسم، ثم ضعي فيها شرائح اللحم المتبلة والسمسم. تسوى النودلز. قدمي النودلز وعليها الريش.

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