- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجبنة الكيري من التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
وفيما يلي خطوات تحضير الجبنة الكيري، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".
المقادير الجبنة الكيري
لبن
ملح
زبدة
خل
طريقة تحضير الجينة الكيري
- وضع اللبن على النار حتى يدفأ.
- إضافة الخل على اللبن الدافئ، مع التقليب.
- تصفية الخليط حتى فصل القوام الكريمي عن الشرش.
- إضافة الخليط الكريمي مع الملح والزبدة في الخلاط.
- إضافة الخل إلى الخلاط، التي تعد الخطوة النهائية للحصول على جينة كيري.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.