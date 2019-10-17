طريقة عمل الجبنة في المنزل

الجبنة الكيري من التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وفيما يلي خطوات تحضير الجبنة الكيري، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

المقادير الجبنة الكيري

لبن

ملح

زبدة

خل

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طريقة تحضير الجينة الكيري

- وضع اللبن على النار حتى يدفأ.

- إضافة الخل على اللبن الدافئ، مع التقليب.

- تصفية الخليط حتى فصل القوام الكريمي عن الشرش.

- إضافة الخليط الكريمي مع الملح والزبدة في الخلاط.

- إضافة الخل إلى الخلاط، التي تعد الخطوة النهائية للحصول على جينة كيري.