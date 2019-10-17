طريقة عمل البقلاوة

من المطبخ التُركي، حضري لأولادك حلوى البقلاوة الشهية، وقدميها عقب الوجبة الأساسية، لإمدادهم بالسكريات اللازمة، فضلًا عن مذاقها الشهي. مقادير البقلاوة عجينة جلاش 1/2 كوب سمنة كوبان فسدق شربات Advertisements ماء زهر آيس كريم طريقة تحضير البقلاوة قومي بفرد طبقات الجلاش داخل صنية. ضعي السمن على النار، ثم افردي السمن بين طبقات الجلاش. ضعي الفسدق بين طبقات الجلاش، واحدة تلو الأخرى، وادهني كل طبقة بالسمن. قطعي الجلاش، وادخليه الفُرن، حتى ينضج، وزينيها بالشربات والفستق والآيس كريم.

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