الصحفية المغربية هاجر الريسوني تغادر السجن بعد عفو ملكي

غادرت الصحفية المغربية هاجر الريسوني، مساء اليوم، السجن حيث كانت تمضي عقوبة بالحبس لسنة واحدة بسبب "الإجهاض" و"إقامة علاقة جنسية خارج الزواج"، وذلك بعد لحظات من إعلان عفو ملكي عنها.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن الريسوني، استفاد منه أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، بحسب ما أفاد مصدر حكومي وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وعانقت هاجر أفراد عائلتها الذين كانوا في انتظارها أمام بوابة سجن العرجات قرب مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، ثم رفعت شارة النصر في اتجاه الصحفيين الذين كانوا في عين المكان دون أن تدلي بأي تصريح.

وغادر السجن أيضا خطيبها وطبيبها، ونقل موقع "اليوم 24" عن شقيق الطبيب قوله: "عشنا في عذاب شديد"، معربا عن شكره للملك.

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وخلف العفو الملكي، الذي شمل أيضا ممرضا ومساعدة الطبيب أدينا بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، ارتياحا بعد جدل محتدم لأسابيع حول الحريات الفردية و"استهداف" الأصوات المنتقدة.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان، إن العفو الملكي يندرج "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بهما لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".

وكان الحكم بسجن هاجر الريسوني (28 عاما) والملاحقين معها في 30 سبتمبر الماضي أثار صدمة واستياء في المغرب.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ العفو الملكي بمجرد صدوره مع تعليقات تعبر عن البهجة والارتياح والتوجه بالشكر للملك، بينما شددت ردود أفعال أخرى على ضرورة مواصلة النضال دفاعا عن الحريات الفردية.