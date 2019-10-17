المتبرعة لزوجها بجزء من كبدها تحكي تفاصيل خلافهما.. والأخير: "على راسي وعاوز الصلح"

عرض الإعلامي شريف عامر، تقريرا تلفزيونيا حول سيدة تُدعى "رحاب" تبرعت لزوجها بفص من كبدها ثم تزوج عليها أثناء مرضها، خلال برنامجه "يحدث في مصر"، الذي يُعرض عبر فضائية "MBC مصر".

وقالت رحاب، إنها تبلغ من العمر 34 عاما، من الزقازيق، وتزوجت عن حب، وكانت توجد صلة قرابة بين زوجها ووالدها، وكان زوجها دائم التردد على المنزل، مضيفة: "اتعلقت بيه جدا وحبيته جدا، والدي رفض زواجي منه بالبداية عشان هو أكبر مني في السن، هو فعلا أكبر مني بـ28 سنة بس في الآخر تزوجته".

وتابعت: "عشت معاه 9 سنين في السعودية، أحلى 9 سنين في حياتي عمري ما شوفت منه حاجة وحشة، عمره ما زعلني، عمره ما قصر معايا في حاجة، حالته اتدهورت صحيا عشان كان عنده فيروس سي، رجعنا مصر كنت ملازماه في السعودية وفي مصر عشان مرضه، جريت معاه في الخلفة والعمليات، أنا قررت أقف جنبه واتبرع له بفص من كبدي".

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وأردفت السيدة: "لقيت كل الحياة اللي عشتها قبل كده وهم وكذب، حياتي اتدهورت جزائي بعد الجميل ده كله راح اتجوز عليا ورفع قضية عليا، بزعم أني أخذت فلوسه وعفش الشقة، وبيت في الحجز مع بنتي والجو كان بيمطر".

وخلال اتصال هاتفي أجراه البرنامج مع "يسري"، زوج رحاب، عرض الأخير عليها الصلح، وعلق على حديث زوجته: "الكلام اللي قالته أنا معنديش خلاف فيه ست محترمة وأختي وحبيبتي وكل ما تحمله الكلمة من معنى، والأهم إنها أم بنتي الوحيدة"، مؤكدًا أن الخلافات العائلية لا يمكن مناقشتها في وسائل الإعلام.

وأضاف: "أنا بجري بقالي سنتين عشان حد يوصلنا لبعض ونصطلح، هي على راسي من فوق وبينا وبين بعض قرابة، وأنا عايز الحل واللي أنتوا عايزينه أنا موافق عليه".

وطالبه الإعلامي شريف عامر بالاتصال بها وحل الخلافات بينهما، "أنا مش هتكلم في تفاصيل تخصكم، أنا هتكلم في نية طيبة لعودة المياه لمجاريها".