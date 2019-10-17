طريقة عمل فطائر بالزبدة

الفطائر بالزبدة من الأكلات الشهية للغاية، فمن الممكن أن تؤكل بالعسل، أو الجبن، على العشاء، أو على الفطور، فهي سهلة وسريعة التحضير كما أن عشاقها كثيرون كبار كانوا أو صغار، لذا يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضيرها في المنزل: مقادير الفطائر بالزبدة 3 أكواب دقيق. نصف كوب زبدة. بيضتين. فانيليا. ملعقة كبيرة خميرة فورية. رشة ملح. Advertisements رشة سكر. لبن للعجن. طريقة تحضير الفطائر بالزبدة يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح معًا، ثم يضاف البيض والفانيليا والزبدة إليهم. يضاف اللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة متماسكة، ثم تقسم كرات وتغطى وتترك لتتخمر. تفرد بالنشابة وتوضع في طاسة خبز على النار وتقلب على الوجه الآخر، ثم تقدم دافئة.

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