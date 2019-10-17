البلوفر التريكو ذو السحّاب نجم موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمثل البلوفر التريكو ذو السحّاب نجم الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالأناقة والجاذبية.
وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن البلوفر التريكو ذي السحّاب (سوستة) يمتاز بطابع ذكوري جريء، مشيرة إلى أنه يطل بألوان البيج والرمادي والكراميل والوردي، إلى جانب الأسود والأزرق الداكن.
ولإضفاء لمسة أنوثة على البلوفر التريكو يأتي السحّاب مرصعا بقطعة لؤلؤ أو يتلألأ ببريق الذهب. كما تضفي الكرانيش والأكمام المنتفخة طابع الأنوثة على البلوفر.
ويمتاز البلوفر التريكو ذو السحّاب بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو تنورة جلدية، كما يمكن ارتداؤه في العمل أو في أنشطة الحياة اليومية.
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