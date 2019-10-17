الامارات | حديقة أم الإمارات تستضيف موسم فعاليات جديداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة أم الإمارات تستضيف موسم فعاليات جديداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة أم الإمارات عن الفعاليات والأحداث المرتقبة التي تستضيفها وتنظمها حتى نهاية العام الجاري، بما في ذلك فعاليات وعروض ثقافية وموسيقية ورياضية والعروض التفاعلية الحية ومعارض المأكولات وغيرها الكثير.

وقالت مدير الاتصال المؤسسي لدى حديقة أم الإمارات رشا قبلاوي: «نواصل تطوير وإثراء تجربة زوار الحديقة، حيث يتميز موسم الفعاليات هذا العام بالعديد من الأحداث المحلية المميزة، إلى جانب فعاليات عالمية معروفة، ما يعكس التزامنا بتعزيز مكانة الحديقة كوجهة رائدة في أبوظبي».

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وتشهد حديقة أم الإمارات فعاليات «سينما في الحديقة» خلال عطل نهاية الأسبوع في حديقة الأطفال، إلى جانب باقة من الأنشطة الترفيهية الأخرى للأطفال، وتستعد الحديقة لإطلاق فعالية «البحث عن الكتب المضيئة»، في شهر أكتوبر باستخدام الخرائط والإشارات المضيئة والألغاز.

وسيعود الزوار بالزمن إلى الماضي مع السلسلة الوثائقية المميزة «تاريخ الإمارات» التي ستُعرض في الحديقة كل يوم جمعة، وسيتمكن عشاق الفن من التمتع بتجربة فريدة من نوعها تقدمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجامعة نيويورك أبوظبي من خلال العمل الفني التركيبي المميز والفائز بجائزة «كريستو وجان-كلود 2019»، والذي سيتم عرضه في بيت الظل.

وبالتزامن مع عام التسامح، ستستضيف حديقة أم الإمارات فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية «على نهج زايد» في دورته الثانية، وسيقام «عالم أبوظبي للمأكولات» في الفترة من 5-9 ديسمبر، حدث الطهي العالمي، الذي يستعرض العديد من المأكولات الشعبية من مختلف البلدان حول العالم، كما يعود مهرجان فستمبر، الموسيقي والترفيهي والعائلي، في الفترة من 12 حتى 14 ديسمبر المقبل إلى حديقة أم الإمارات، ليقام في المسرح المفتوح، حيث يحتفي المهرجان بالثقافة المعاصرة من خلال تصاميم مذهلة والعديد من متاجر الأزياء، وعروض الموسيقى الخليجية الحية، وعربات الطعام المميزة وغيرها من الفعاليات، كما تستضيف الحديقة الحفل الختامي من «مهرجان هاي».